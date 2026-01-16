Las recientes lluvias han puesto en evidencia el pésimo estado de las pistas en el distrito trujillano de Florencia de Mora, por lo que urge repararlas.
Según imágenes tomadas por vecinos, en la avenida 26 de Marzo el agua se ha empozado en lo que parecen enormes cráteres, pero no son más que huecos y grietas abiertas por el mal estado del asfalto.
La zona no solo es un desastre, sino también se ha convertido en un riesgo para los conductores, que a pesar del pésimo estado de las vías tienen que seguir circulando por esos sectores.
Choferes y pobladores exigen a las autoridades darle solución a este problema.
