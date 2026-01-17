El vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, exhortó a los alcaldes de las diferentes municipalidades a invertir con celeridad el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia y Desastres”.
“Hay que instar a las municipalidades a usar los mecanismos y los presupuestos que el mismo Estado le orienta hacia este periodo”, dijo Cadenillas Coronel.
Dijo que desde la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad se ha desplegado un plan para descolmatar los ríos de las provincias de la costa.
