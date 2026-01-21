En 24 días, Trujillo y Pataz cumplen dos años en estado de emergencia por inseguridad ciudadana. La medida se decretó, para ambas jurisdicciones, desde el 14 de febrero de 2024, a consecuencia de atentados con dinamita (en Pataz volaron torres de alta tensión de una minera) y el baño de sangre que dejaban ataques de sicarios. La estrategia, incluso, se amplió a partir del 12 de julio de ese mismo año para Virú, que también vive aterrorizada por el hampa.

Sin embargo, hoy, 21 de enero de 2026, la realidad en la región sigue siendo casi la misma: delincuentes continúan detonando explosivos en los bienes de sus víctimas —como el ataque de hace dos días al bus de Armonia 10— y, además, los asesinatos no han parado.

La falta de resultados obligó a las autoridades a reunirse de emergencia y dar un ultimátum al gobierno del presidente José Jerí: le devuelve la tranquilidad a La Libertad o, de lo contrario, da un paso al costado.

RESULTADOS

Autoridades regionales, gremios empresariales, colegios profesionales, juntas vecinales de seguridad ciudadana, rondas campesinas y bomberos se reunieron ayer para emitir un pronunciamiento conjunto para exigir| resultados en la lucha contra la criminalidad.

La gobernadora Joana Cabrera Pimentel cuestionó la falta de respuesta del presidente y del Ministerio del Interior. Ella dijo que envió documentos y sostuvo reuniones con representantes del Ejecutivo para que destinen personal policial especializado, teniendo en cuenta que la región tiene un déficit de 3,000 agentes. No obstante, no hay respuestas concretas.

“Si no hay respuesta en 30 días, saldremos a las calles para exigir lo que le corresponde a La Libertad: más policías y mayor seguridad”, advirtió.

Cabrera también dijo que “si el presidente de la República, José Jerí, no es capaz de tomar decisiones claras que mejoren la situación de las regiones, entonces debe dar un paso al costado”.

EN LA MIRA

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, cuestionó la falta de liderazgo del Ejecutivo para combatir a la delincuencia. Agregó que la ciudad sigue esperando la llegada de agentes especializados que salgan a la caza de las organizaciones criminales.

“No solo se trata de que vengan policías jovencitos que recién salen de estudiar y están aprendiendo. Aquí lo que se necesita es investigación, personal especializado que venga a indagar, documentar la información, rastrear, perseguir y meter presos a los delincuentes”, aseveró.

El congresista Juan Burgos, en tanto, consideró que el Ejército debería tomar el control de la seguridad en Trujillo, para que se vean resultados.

Por su parte, la consejera Lorena Carranza solicitó que el jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, responda ante el Consejo Regional por los últimos atentados ocurridos en la ciudad. “Es urgente citar al general para que informe de manera técnica qué se está haciendo y qué acciones concretas se van a adoptar frente a esta crisis”, concluyó.