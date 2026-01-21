La ola de violencia continúa golpeando a la provincia de liberteña de Ascope, donde un hombre fue asesinado a manos de un sicario de tres balazos cuando se encontraba en la piscina pública del centro poblado de Sausal, en el distrito de Chicama.

Este lamentable suceso ocurrió la mañana de ayer, cuando la víctima, identificada como Javier Quiliche Gamarra, de 53 años, se encontraba en la instalación deportiva supervisando los trabajos de mantenimiento y fue sorprendida por un delincuente que le disparó a quemarropa.

LOS HECHOS

Por versión de algunos testigos, Javier Quiliche había llegado hasta el escenario que albergará los talleres deportivos que impulsa la Municipalidad Distrital de Chicama. De pronto, habría recibido una llamada e indicó que ya estaba en el lugar. Tras unos segundos, apareció un joven, que llevaba un casco de motociclista y una mascarilla para evitar ser reconocido, sacó un arma de fuego y apretó el gatillo en tres ocasiones. Ante ello, Quiliche Gamarra quedó tendido a un costado de la piscina. El criminal salió corriendo y abordó un vehículo menor junto a su cómplice que lo estaba esperando.

Ante el pedido de auxilio de un grupo de personas que se encontraba en el interior del establecimiento deportivo, llegaron pobladores de la zona que auxiliaron a Javier Quiliche para trasladarlo en un miniván de emergencia hasta el Hospital de Casa Grande, donde desafortunadamente los médicos de turno solo certificaron su deceso.

El crimen fue comunicado a los detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Paiján, quienes estarán a cargo de las diligencias y tratarán de resolver el móvil para dar con el responsable de este hecho de sangre.