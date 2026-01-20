Las pistas se volvieron a teñir de sangre en la sierra de La Libertad. Cinco personas perdieron la vida luego del despiste de una camioneta en la que se movilizaban con destino a la provincia de Pataz. El vehículo terminó cayendo a un abismo de aproximadamente 500 metros, cerca a la localidad de Bella Aurora, en el distrito de Parcoy.

El trágico accidente ocurrió la mañana de este martes y según información preliminar, se conoce que la unidad había partido desde la ciudad de Trujillo con dirección a Retamas, en Parcoy.

Por reportes de algunos testigos, debido al fuerte impacto, los ocupantes del vehículo salieron dispersos por las ventanas y quedando en medio de las piedras.