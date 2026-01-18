La tragedia nuevamente tiñó de sangre las carreteras de la región La Libertad. El choque entre una camioneta y un tráiler cargado de caña de azúcar dejó como resultado cuatro víctimas mortales, entre ellas dos menores. El accidente de tránsito ocurrió la tarde de este sábado en plena carretera Panamericana Norte, a la altura de la curva La Barranca, en el distrito de Guadalupe, en la provincia liberteña de Pacasmayo.

VIOLENTO CHOQUE

Según información preliminar, en el vehículo de color blanco de matrícula D7O-795, donde viajaba una familia, terminó chocando contra el camión. Debido al fuerte impacto, todos los ocupantes de la primera unidad quedaron atrapados entre los fierros retorcidos y fallecieron en el acto.

Agentes de la comisaría de Guadalupe, personal de la Bomberos Voluntarios de la Compañía 128 Nuestra Señora de Guadalupe y del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) se movilizó para atender la emergencia. Los detectives, con el apoyo de los bomberos, lograron rescatar los cadáveres, que fueron trasladados hasta la morgue del Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.