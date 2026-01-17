Delincuentes detonaron un artefacto explosivo la noche del último viernes en la parte posterior del Colegio Nacional Santa María, situado en la calle Garcilaso de la Vega de la parte baja del distrito de La Esperanza, en la provincia liberteña de Trujillo.

Se conoció que, en el mes de diciembre del año pasado habían colocado la primera piedra, pero que hace dos días se inició en el centro educativo los trabajos de mejoramiento en su infraestructura. Esta obra está a cargo del Gobierno Regional de La Libertad y de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, con una inversión de 58 millones de soles.

ATEMORIZAN

Según información preliminar, algunos vecinos observaron que un facineroso que vestía una polera de color verde y una gorra blanca estaba merodeando por el lugar. Luego, habría realizado algunos disparos al aire y arrojó una carga explosiva. Tras unos segundos se escuchó un fuerte estallido que alertó a todos los residentes.

Al parecer, una banda de extorsionadores pretendería atemorizar a los encargados de la obra para exigirles una fuerte suma de dinero y así puedan trabajar con tranquilidad.

INDAGAN

El personal de serenazgo de La Esperanza y de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar del incidente. Los detectives quedaron a cargo de las pesquisas del caso y así poder identificar al responsable de este ataque extorsivo. También se conoció que se encontró un manuscrito amenazante.