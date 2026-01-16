Un adolescente de 17 años estaría detrás del nuevo atentado al mercado Los Portales de la urbanización Los Portales, en el distrito de El Porvenir. De acuerdo a la Policía, las cámaras de seguridad del centro de abastos habrían ayudado a poder identificarlo.

VER MÁS: Extorsionadores dejan 35 explosivos en servicios higiénicos de mercado en Trujillo

Para la Policía, el menor es sospechoso de haber colocado una caja con 35 aparatos explosivos en el interior de los servicios higiénicos del establecimiento comercial.

Operativo

La tarde del jueves, el personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo allanó la vivienda del menor, situada en la cuadra 5 de la calle Juan Carbajal, en El Porvenir. En el predio hallaron dos cartuchos de dinamita, 12 stickers extorsivos y 21 celulares.

Asimismo, en el inmueble no se encontró al sospechoso, pero si una adolescente de 14 años que quedó retenida.