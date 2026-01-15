Los comerciante del mercado Los Portales, situado en la urbanización La Rinconada del distrito de El Porvenir, en Trujillo, viven una verdadera pesadilla. Delincuentes ingresaron al centro de abastos y dejaron 25 cartuchos de dinamita en los servicios higiénicos del establecimiento, en lo que sería el segundo atentado registrado en este establecimiento: hace ocho días detonaron una carga explosiva en el portón.

Fueron los comerciantes quienes encontraron los fulminantes, luego de que detectaran que un fuerte olor a pólvora invadía el mercado.

Al lugar llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este de la Policía, quienes iniciaron las diligencias para identificar a las personas que dejaron los cartuchos.

Bajo amenaza

Las intimidaciones a los vendedores del mercado Los Portales iniciaron la madrugada del 7 de enero, cuando extorsionadores detonaron una potente carga de dinamita que originó daños en un portón metálico y varios puestos de abarrotes.

Ese día dejaron un manuscrito en donde exigían que los dirigentes del centro de abastos se comuniquen para coordinar el pago de cupos. Luego, enviaron videos en donde pedían que les entreguen S/ 200 mil como “inscripción” y S/ 5 diario por cada uno de los puestos. De lo contrario, amenazaron con atentar contra la vida de los vendedores.

En respuesta, la Policía detuvo, el mismo día del ataque, a Brayan Bakner Gutiérrez Castro (26), alias “Loco Bakner”. Él, según el jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, participó directamente en el atentado.

En su vivienda se encontró una motocicleta que habría sido usada por los criminales para huir luego de detonar los explosivos. Además, se halló un celular en donde había mensajes extorsivos a empresarios.

Ante las evidencias, el Poder Judicial le dictó nueve meses de prisión preventiva y fue internado en el penal El Milagro de Trujillo.