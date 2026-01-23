Las organizaciones criminales en Trujillo han perdido el temor y respeto a la autoridad policial y política. Los delincuentes están dispuestos a todo y sus tentáculos crecen desmesuradamente, tal como lo hace el miedo y la vulnerabilidad de la ciudadanía.

El ataque con dinamita de manera simultánea a dos locales de la licorería Tabaco y Ron, en el distrito de Víctor Larco Herrera, y el intento frustrado de hacer volar una tercera sede, ocurrido el último miércoles [ver nota vinculada] son pruebas de que los hampones ya no esperan camuflarse en la oscuridad de la noche para cometer sus fechorías.

Las bandas de extorsionadores no hacen distinción a la hora de intimidar y usar la violencia para exigir el pago de un cupo. En lo que va del año empresarios de construcción, dueños de discotecas, panaderías, orquestas musicales (Armonía 10), mercados y hasta colegios han sido blanco de estos delincuentes y más de una persona inocente ha resultado herida por su insania.

IMPROVISACIÓN

Robert De La Cruz Rosas, consejero regional por Trujillo, sostuvo que la delincuencia actúa con impunidad porque no se usa la tecnología para hacerle frente, sino que se está procediendo de manera “improvisada” en las adquisiciones que hace el Gobierno Regional de La Libertad para la Policía Nacional del Perú (PNP)

“No se cuenta con laboratorio de criminalística, no tenemos acceso a pericias de absorción atómica ni antropología forense. Tampoco se tienen equipos de geolocalización ni herramientas tecnológicas para análisis genéticos ADN para identificar a individuos”, detalló.

El consejero dijo que a ese problema hay que sumarle el déficit de policías en las calles. “No vemos a los patrulleros, motocicletas y los drones recientemente comprados patrullando la ciudad. Eso es reflejo de que se han hecho compras sin planificación. Lo que hoy vemos es consecuencia de la improvisación”, recalcó.

SIN ESTRATEGIA

Alfredo Galindo Peralta, exfiscal y actual candidato a diputado por Unidad Nacional, coincidió con Robert De La Cruz y sostuvo que en la región La Libertad no hay una “estrategia” que haya nacido del Ministerio del Interior como política de Estado para combatir la delincuencia en esta parte del país.

“Luchar contra el crimen organizado no se trata de cantidad, sino de calidad. No porque compres más patrulleros, más motos, drones la delincuencia va a retroceder. Lo que se necesita es una estrategia focalizada para luchar contra el crimen en La Libertad, porque la delincuencia no es igual que en Tacna o en Arequipa”, manifestó.

Dijo que la estrategia para enfrentar el crimen debe ser coordinada con el Ministerio Público y se tendría que contar con el apoyo del Ejército con su respectivo respaldo normativo.

QUE SE VAYAN

En tanto, el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Jorge Vásquez Tirado indicó que los patrulleros, motos, drones y equipos para el laboratorio de criminalística lo ha hecho el GORE La Libertad por pedido de la Policía. “Si no pueden hacer producir toda esa inversión, entonces los cambios son estructurales y los que se tienen que ir son los altos mandos de la institución. Que les den de baja y se vayan a su casa”, enfatizó.

CORRUPCIÓN

Por su parte, el teniente alcalde del Territorio Vecinal Mampuesto, en Trujillo, Gerardo Reyes Torres, comentó que un tema determinante para que la Policía tenga éxito en su trabajo es la lucha contra la corrupción en el interior de sus propias filas.

“Acaso el personal de Inteligencia no sabe cuáles son las bandas que están actuando en Trujillo y qué modalidad emplean. Ellos lo saben, pero, bueno. Para mí son ‘mazamorra’ y no pido disculpas por el término. Los ciudadanos pagamos para mantener a una Policía que va contra nosotros porque si bien es cierto ellos no nos agarran a balazos, cuando acudimos a denunciar pasan la voz y los otros (delincuentes) nos meten un balazo y muertos. No hay confianza y de lo que estoy diciendo, yo respondo”, enfatizó.

PROPUESTA

Enrique León Clemet, alcalde de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera, zona donde sucedieron los atentados, propuso ayer a los representantes de la Policía y Fiscalía colocar personal de control y vigilancia en los cuatro accesos al distrito, pues, desde su punto de vista, de esta forma se podría prever futuros atentados en su jurisdicción.

“Nosotros pondríamos personal de serenazgo y con un fiscal presente se podría intervenir vehículos sospechosos”, señaló.