Una explosión de un balón de gas en el interior de una panadería que se sitúa en la prolongación César Vallejo de la urbanización Jardines del Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, dejó tres heridos. Además, el primer nivel del inmueble donde funciona el negocio quedó completamente destruido.

Los hechos

El estallido se originó al promediar las 3:15 de la mañana del domingo y sorprendió a los trabajadores de la panadería y pastelería “El Golf”. Asimismo, alertó a los vecinos de la zona que salieron a observar lo que había sucedido. La violenta deflagración terminó destrozando las puertas del local y parte de las columnas y paredes. También las vitrinas y congeladores. Dos vehículos que se encontraban estacionados en la parte exterior también se vieron afectados.

Explosión dejó daños materiales. (Foto: Agenda.pe)

Según la Policía, la causa se habría originado por una fuga de gas proveniente de balones industriales en el interior del establecimiento; sin embargo, las circunstancias de este siniestro continúan siendo materia de investigación. Hasta el lugar llegaron personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) y de Rescate.

Mientras tanto, los afectados son dos hombres y una mujer que fueron trasladados en una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) hasta una clínica de Trujillo para que reciban la atención médica.