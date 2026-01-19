Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en el ómnibus de la agrupación musical Armonía 10 de Walther Lozada en la ciudad de Trujillo. El ataque se registró cuando la orquesta se presentaba en la discoteca Monasterio, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

Al momento del atentado, el conductor identificado como Carlos Otero se encontraba en el interior y resultó ileso. Cabe mencionar que, la parte posterior del vehículo quedó dañado tras el ataque.

Los hechos

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:40 de la mañana cuando el bus estaba estacionado en los exteriores del local Monasterio, que se sitúa en la avenida El Golf, donde se presentaba la agrupación de Armonía 10 de Walther Lozada brindando un concierto.

“Estábamos descansando en el bus ya que la orquesta estaba en la discoteca trabajando. Escuchamos una detonación fuerte que nos levantamos asustados y nos dimos con la sorpresa que habían destrozado el bus. Todo el daño ha sido abajo. El carro está destrozado”, señaló Otero, chofer del vehículo, en Sol TV Noticias.

Al momento del incidente, Otero indicó que se encontraba con otro compañero que fue alcanzado por unos vidrios, pero que se encuentra bien.

La explosión también dañó parte de los instrumentos que se encontraban en la bodega del bus.

“Aquí se dañó parte del sistema hidráulico de la dirección. A la hora de la explosión reventó abajo todo. Se dañó el sistema eléctrico, las bodegas y será una fuerte cantidad. Además, algunos instrumentos y la llanta de repuestos voló”, remarcó.

Se pronuncian

La Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada mediante un comunicado de prensa lamentó el ataque sufrieron en Trujillo y que ocasionó daños materiales.

“Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país”, apuntaron.