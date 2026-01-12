Momentos de tensión se vivieron en el local Monasterio, ubicado en el distrito de Víctor Larco Herrera, luego que se registrara una fuerte explosión en el interior del establecimiento nocturno, donde se encontraba un conocido grupo y jóvenes.

De acuerdo a las versiones preliminares de algunos testigos, el incidente se habría producido debido a una presunta falla eléctrica en uno de los aires acondicionados del local que se sitúa en la avenida El Golf. También se conoció que hubo varios heridos y que fueron trasladados a una clínica de Trujillo.

La Policía investiga las causas de este incidente que dejó varios afectados. Cabe mencionar que, los representantes de Monasterio no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido durante la madrugada de este lunes.