Dos atentados con explosivos se registraron con pocos minutos de diferencia en el distrito de Víctor Larco, en Trujillo, y tuvieron como objetivo establecimientos de una misma cadena de licorerías.

Los hechos generaron temor entre los vecinos por la forma en que se produjeron y la cercanía temporal entre ambos ataques.

El primer incidente ocurrió en un local ubicado en la cuadra 9 de la avenida Fátima, donde un sujeto arrojó un artefacto explosivo al interior del negocio mientras este se encontraba en atención.

Cabe mencionar que, producto de la detonación, una persona resultó herida y fue trasladada a un centro de salud cercano.

Minutos después, otro establecimiento de la misma cadena, situado en la avenida Larco, fue atacado bajo una modalidad similar. La simultaneidad de ambos hechos incrementó la preocupación en zonas aledañas como Las Praderas del Golf, donde los residentes expresaron su temor ante el aumento de la violencia.