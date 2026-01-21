Una segunda moción de censura contra el presidente del Congreso, José Jerí, fue presentada por el congresista Elías Varas y admitida a trámite en el Parlamento. Ello tras la difusión de video sobre reuniones clandestinas por parte del mandatario con empresarios chinos.

Esta iniciativa se suma a la promovida días atrás por Ruth Luque, aunque cuenta con un grupo distinto de firmantes, entre ellos Roberto Sánchez y Jaime Quito.

De prosperar, l a censura implicaría la salida de Jerí de la Mesa Directiva y, de manera automática, del cargo de presidente encargado de la República, que asumió tras la vacancia de Dina Boluarte.

Moción de censura con 20 firmas

Cabe precisar que la primera moción de censura contra el presidente José Jerí fue presentada oficialmente ante la Congreso, luego de que la congresista Ruth Luque lograra reunir 20 firmas de respaldo de legisladores de distintas bancadas, el mínimo requerido por el reglamento parlamentario.

El documento fue ingresado a la Oficialía Mayor del Congreso, da inicio formal al trámite legislativo correspondiente.

Procedimiento

El avance de ambas mociones enfrenta, sin embargo, una limitación procedimental debido al receso parlamentario de enero y febrero, periodo en el que no pueden ser debatidas en la Comisión Permanente.

Para continuar con el proceso, es necesaria la convocatoria a un pleno extraordinario, lo que puede realizarse por decisión del propio Jerí, del presidente del Congreso Fernando Rospigliosi, o mediante la recolección de 43 firmas de congresistas. Hasta el momento, Rospigliosi ha señalado que no respalda la censura.

A diferencia de una vacancia presidencial, que requiere 87 votos, la censura al presidente del Congreso solo necesita el respaldo de 66 parlamentarios, lo que la convierte en una alternativa considerada más viable por diversos sectores.

En paralelo, se espera que José Jerí se presente ante la Comisión de Fiscalización, que ha convocado una sesión extraordinaria en el marco de las investigaciones por sus reuniones con empresarios chinos.