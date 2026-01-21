La moción de censura contra el presidente José Jerí fue presentada oficialmente ante la Congreso de la República, luego de que la congresista Ruth Luque lograra reunir 20 firmas de respaldo de legisladores de distintas bancadas, el mínimo requerido por el reglamento parlamentario.

El documento fue ingresado a la Oficialía Mayor del Congreso, dando inicio formal al trámite legislativo correspondiente.

#MocionCensura presentado. Se cumplió el requisito exigido, cumplimos con presentar la moción. Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo. Ahora vamos a ver si el fujimorismo y la… pic.twitter.com/pgaQuO5so5 — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) January 21, 2026

Cuestionamientos a la gestión de José Jerí

A través de su cuenta oficial en la red social X, la parlamentaria confirmó la presentación de la moción y expresó duros cuestionamientos contra José Jerí.

“Moción de censura presentada. Se cumplió el requisito exigido; cumplimos con presentar la moción. Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo”, escribió Luque.

Requisitos cumplidos y siguiente paso

Con la presentación formal y el número de firmas exigidas, la moción deberá ser incluida en la agenda del Pleno para su debate y posterior votación, de acuerdo con los plazos establecidos por el reglamento del Congreso.

Para que la censura prospere, se requerirá el voto favorable de la mayoría del Parlamento.

La iniciativa se produce en un escenario de creciente tensión política y cuestionamientos a la conducción del Congreso. Diversas bancadas han expresado críticas a la actuación del presidente del Legislativo, lo que abrió el camino para la recolección de firmas en los últimos días.