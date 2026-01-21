La Asociación de Exportadores exigió transparencia e integridad en el accionar de las autoridades del país y emplazó al presidente José Jerí a brindar explicaciones claras sobre sus actividades realizadas fuera de la agenda oficial.

A través de un comunicado difundido este lunes 20 de enero, el gremio empresarial sostuvo que la rendición de cuentas en la función pública no es una opción, sino una obligación legal y ética, fundamental para fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza ciudadana.

“ADEX exige a las autoridades integridad y transparencia en el ejercicio de sus funciones, principios fundamentales para fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana”, señala el pronunciamiento.

El gremio exportador remarcó que corresponde al jefe de Estado, como primera autoridad pública del país, explicar con objetividad y transparencia sus actividades extraprotocolarias, más aún en un contexto político sensible, cuando faltan pocos meses para las Elecciones Generales 2026.

Asimismo, ADEX advirtió que preservar la continuidad institucional resulta clave para la estabilidad del país y alertó que la lucha contra la corrupción y la estabilidad política son condiciones indispensables para garantizar la paz social, atraer inversiones y promover la generación de empleo formal.

“El país necesita transparencia de sus autoridades”, subraya el comunicado, fechado en Lima el 20 de enero de 2026.