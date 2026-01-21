Alicia Camargo Leiva, comisionada de protocolo del Despacho presidencial, registrada junto al presidente José Jerí Oré en una visita a un local clausurado de Zhihua Yang, en el Cercado de Lima, ha multiplicado su sueldo.

Según reveló el programa Beto a Saber, la funcionaria inició sus labores en el sector público bajo el régimen laboral 728, percibiendo un sueldo mensual de 2,600 soles. Posteriormente, fue incorporada bajo la modalidad del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), lo que permitió que sus honorarios se elevaran a 14,666.67 soles.

El historial laboral de Camargo Leiva incluye su paso por el Congreso, donde laboró desde noviembre del 2022 con representantes del partido Alianza para el Progreso (APP). También participó en actividades legislativas y en tareas de representación nacional para el Ejecutivo.