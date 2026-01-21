Al menos 38 visitas de ciudadanos chinos se han registrado en Palacio de Gobierno desde que José Jerí asumió el cargo de jefe de Estado, según el portal de transparencia de la Presidencia.

EN DETALLE

La mayoría de estas visitas (22) fueron en diciembre de 2025, mientras que las 16 restantes se dieron en enero de este año.

El programa Contracorriente reveló que, en reiterados ingresos registrados bajo la modalidad de “reunión de trabajo”, figura Jin Wu Xiandong, empresario chino investigado por presuntos delitos ambientales.

También figuran Wu Heweinan, funcionario diplomático chino y jefe de la Sección Política de la Embajada de China en el Perú; Hou Junhan, representante de la Embajada de la República Popular China; y Yuanqing Yi, ministro consejero chino.

Yang Zhihua, empresario que protagonizó el primer encuentro revelado con el mandatario en un chifa, también figura en los registros.

Otros ingresos menos recurrentes corresponden a Li Peng, She Qiuyan, Wang Yi, Zi Shengnan, Yi Yuanqing, Wang Ziang, Wang Jingvi, Kie Yuhe, Zhan Qianqian, Zhao Xiaoming, Quelin Quang, Quanqian Zhang y Zhengnan Zi.

De otro lado, aunque en los últimos días Jerí Oré no ha registrado actividades en su agenda, sí recibió un par de visitas de militantes de su partido, Somos Perú.

El 19 de enero, Carlos Gonzáles Navarte y Víctor Pizarro Villanueva, trabajadores del Congreso, ingresaron a Palacio a las 6 p.m. y permanecieron hasta la medianoche. Ambos figuran como técnicos de la presidencia del Congreso, dirigida por Fernando Rospigliosi.