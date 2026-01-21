El abogado penalista y constitucionalista Roberto Pereira cuestionó la versión del presidente José Jerí sobre sus reuniones con empresarios chinos, calificándola de “inverosímil”.

En entrevista con Canal N, el especialista señaló que la continuidad de Jerí en la Presidencia de la República —en su condición de presidente del Congreso— ya no depende de su voluntad, sino de su capacidad para ofrecer una explicación creíble y coherente. Las contradicciones y cambios de versión, dijo, debilitan su legitimidad para seguir en el cargo.

“Creo que a esta alturas, la permanencia del presidente José Jerí en el cargo ya no depende de su voluntad, jurídicamente; sino en la fuerza de los hechos y de su incapacidad para dar una explicación verosímil de los hechos. Sí la línea de la declaración en la Comisión de la Fiscalización o en el futro en el Ministerio Público va ser la misma, yo creo que la suerte está echada para él (presidente Jerí), porque lo que ha hecho es dar una explicación inverosímil (...), el hecho de cambiar versiones (...) discrepancias en sus declaraciones y las de otros”, sostuvo el abogado penalista.

Roberto Pereira advirtió que la Comisión de Fiscalización será clave para el futuro político de José Jerí, al representar su última oportunidad para presentar una versión sólida de los hechos. De no lograrlo, podría impulsarse un proceso de censura desde el Congreso, como ya lo han planteado diversas bancadas.

En caso de prosperar, se elegiría a un nuevo presidente del Legislativo, quien asumiría la Presidencia de la República, ya que la figura de la vacancia no aplica en este escenario.

Respecto a las investigaciones, el penalista Roberto Pereira explicó que, por una decisión del Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación solo puede realizar diligencias preliminares sin obligar al presidente a colaborar.