El presidente José Jerí negó, una vez más, haber incurrido en actos irregulares o ilícitos durante las reuniones no registradas que sostuvo con empresarios chinos, al presentarse ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.

“Yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena. Lo que sí es claro y evidente es que hay una intencionalidad que seguramente las investigaciones determinarán quiénes están detrás de ello en querer perjudicar”, afirmó el mandatario durante su exposición.

Jerí sostuvo que se estaría buscando generar inestabilidad política y alterar el proceso electoral en curso. “Más allá de la persona, se pretende generar inestabilidad y alterar un proceso electoral que tiene que ser imparcial y transparente”, añadió.

(Fotos: Antonio Melgarejo/GEC)

“Si fuera irregular, no iría con escolta ni ministro”

El jefe de Estado detalló que en la cena cuestionada estuvieron presentes el dueño del local, identificado como “Johnny”, así como personal que ingresaba y salía para atender a los comensales. Precisó además que su asistencia se dio en “horas prudentes” y que estuvo acompañado en todo momento por su escolta oficial.

En ese sentido, reiteró que se estaría intentando “distorsionar la realidad con fines particulares” y que la visita a cenar ha sido presentada de manera “antojadiza y maliciosa”.

“No ha habido contenido irregular ni ilícito en la reunión. Sí hubo una conversación circunstancial en la que se tocó el tema del Día de la Amistad Perú-China, a realizarse el 1 de febrero”, explicó.

Cuestiona difusión “progresiva” de los videos

Jerí también cuestionó la difusión escalonada de los videos que registran sus visitas, sugiriendo que podría tratarse de una “trampa”.

“Es bastante llamativo que las imágenes que han circulado hayan sido soltadas progresivamente. Se podría entender que es una trampa. ¿De quién? Las investigaciones lo dirán”, señaló.

El mandatario recordó otras visitas realizadas al mismo establecimiento, como la del 3 de diciembre por la noche y un almuerzo posterior a una actividad protocolar en el Pentagonito el 9 de diciembre, y cuestionó por qué esos encuentros no fueron difundidos.

“¿Por qué mostrar un video y no los demás sobre un mismo patrón de comportamiento? Ir a comer a un restaurante o a un chifa”, expresó.

Asimismo, resaltó que él es uno de los primeros interesados en saber quién estaría detrás de todo esto que pretende dañar su imagen y desestabilizar el gobierno.

Visitas al Market Capón

Respecto a su visita al Market Capón, Jerí indicó que conoce al propietario desde 2024 y que ha acudido en diversas oportunidades, en distintos horarios, para realizar compras personales.

“El 6 de diciembre me apersoné a comprar diversos productos, como caramelos y otras cosas como cuadros. Hechos normales que cualquier persona realiza, independientemente del cargo”, sostuvo.

Finalmente, el presidente aseguró que su conducta no ha variado desde que asumió funciones. “Desde que asumí la responsabilidad el 10 de octubre, mi comportamiento ha sido el mismo que cuando fui presidente de la República y congresista”, afirmó.

Antes del cierre de su exposición Jerí detalló que uno de los motivos que lo impulsó a explicar todas estas reuniones no registradas sería la preocupación de su madre, con quien vive y -según contó- a ido a su cuarto con lágrimas en los ojos tras exponerse estos videos que lo involucrarían con empresarios de origen chino y que tendrían una connotación irregular.

Finalmente, el mandatario reiteró sus disculpas al país por la forma en que se realizaron estas reuniones.

Contexto

La Comisión de Fiscalización recibe desde las 2:00 p. m. de este miércoles 21 de enero al presidente José Jerí, quien acudió a pedido propio, tras enviar una carta el 19 de enero al titular de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara Mendoza, en la que expresó su disposición a aclarar los hechos con “transparencia y responsabilidad”.