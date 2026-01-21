La Fiscalía realizó diligencias en el centro comercial Market Capon, ubicado en el Cercado de Lima, como parte de la investigación preliminar seguida contra el presidente encargado José Jerí.

La intervención fue encabezada por la fiscal anticorrupción Diana Mayra Paico Guevara y tiene como objetivo recabar información relacionada con la visita que Jerí realizó al lugar el pasado 6 de enero, registrada en un video difundido por el programa Cuarto Poder.

De acuerdo a Canal N, durante la diligencia el Ministerio Público solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para identificar horarios, desplazamientos y posibles acompañantes del mandatario.

Estas acciones se suman a otras realizadas previamente , como la intervención a un chifa en San Borja, donde Jerí fue visto el 26 de diciembre, en el marco de la misma investigación.

La labor fiscal se desarrolló en presencia de clientes y trabajadores del centro comercial, con el personal debidamente identificado, aunque se reportaron intentos de restringir la cobertura periodística.

La investigación busca esclarecer si las visitas del presidente se realizaron fuera de agenda oficial y si existirían eventuales irregularidades vinculadas a presuntos contactos con empresarios y un posible uso indebido del cargo.