A pocas horas de que el presidente José Jerí se presente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, se difundió un nuevo video que lo muestra junto al empresario chino Zhihua Yang en un local clausurado del Centro de Lima.

El material audiovisual fue difundido por el programa Beto a Saber, de Willax TV, y corresponde a una reunión realizada el pasado 6 de enero en el establecimiento conocido como Market Capón.

En el video, presuntamente grabado por un trabajador del local, se observa al jefe de Estado descender por las escaleras acompañado de Yang, mientras saluda a otros empleados. El mandatario aparece junto a su personal de seguridad durante toda la escena.

Las imágenes también muestran una gran cantidad de bolsas y paquetes, cuyo origen y contenido no han sido esclarecidos. Junto al presidente se identifica a Alicia Camargo, colaboradora cercana de Jerí.

“Van a venir los otros carros, jefe. El otro carro viene y lo llevo”, se escucha decir a la persona que graba el video, mientras Zhihua Yang acompaña al mandatario hasta la puerta del local y lo observa ingresar al vehículo oficial.

Jerí asegura que compró caramelos y cuadros

En una entrevista previa con Canal N, el jefe de Estado aseguró que durante su visita del 6 de enero no solo adquirió caramelos, sino también algunos cuadros.

“Yo he dicho perfectamente que es normal para mí ir a una tienda a comprar cosas. Además, en ese marco de los caramelos también es preciso señalar que yo me llevé algunos cuadros, que es lo que pretenden mostrar por allí”, afirmó.

El mandatario negó tener una preferencia particular por el arte chino y aseguró que estuvo acompañado por su equipo de trabajo. “No soy amante de los cuadros chinos, soy amante de todas las cosas que gentilmente me obsequian. Estaba mi asistente y mi escolta, como se puede evidenciar en los videos”, añadió.

Consultado sobre una llamada telefónica realizada durante su visita al local, Jerí indicó no recordar con quién se comunicó. “Como presidente de Estado coordino con diversos sectores para lograr los resultados que me han pedido. (Coordinaba) con algún sector que no tengo en cuenta en este momento”, sostuvo.

La difusión de este nuevo material audiovisual se produce en medio de cuestionamientos políticos y a pocas horas de que el presidente rinda cuentas ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por sus vínculos con el empresario extranjero.