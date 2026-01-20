La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso informó que el presidente de la República, José Jerí, acudirá este miércoles 21 de enero a declarar sobre sus reuniones con empresarios chinos, tras la petición que él mismo remitió al presidente de la comisión, Elvis Vergara Mendoza.

La comparecencia del jefe de Estado se centrará en tres temas principales:

La reunión del 26 de diciembre de 2025 con el empresario Zhihua Yang en un restaurante de San Borja, encuentro que no fue registrado oficialmente.

La visita del 6 de enero de 2026 a las instalaciones de Market Capón, en el Jirón Paruro, un negocio vinculado también a Zhihua Yang que se encontraba clausurado por la Municipalidad de Lima.

Los múltiples ingresos del empresario Ji Wu Xiaodong a Palacio de Gobierno durante los últimos 100 días, cuya frecuencia y propósito serán aclarados por el presidente.

Dicha comparecencia fue solicitada por el propio Jerí a través de una carta enviada el 19 de enero, en la que expresó su disposición a aclarar con “transparencia y responsabilidad” los hechos reportados por la prensa.