La ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, señaló este martes que el presidente José Jerí ha expresado su disposición a responder por los cuestionamientos relacionados con sus encuentros con el empresario chino Zhihua Yang, realizados entre diciembre y enero.

La declaración se dio tras el pedido del partido Alianza para el Progreso para que el jefe de Estado renuncie al cargo.

“El presidente ya ha mostrado su predisposición de presentarse ante las personas e instituciones que lo van a investigar, así que estaremos esperando sus declaraciones. Pero lo importante que ya está la disposición de él de querer presentarse y dar todas las facilidades”, afirmó ante la prensa.

Comisión de Fiscalización del Congreso recibirá a José Jerí este 21 de enero

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso informó que el presidente de la República, José Jerí, acudirá este miércoles 21 de enero a declarar sobre sus reuniones con empresarios chinos, tras la petición que él mismo remitió al presidente de la comisión, Elvis Vergara Mendoza.

La comparecencia del jefe de Estado se centrará en tres temas principales:

La reunión del 26 de diciembre de 2025 con el empresario Zhihua Yang en un restaurante de San Borja, encuentro que no fue registrado oficialmente.

La visita del 6 de enero de 2026 a las instalaciones de Market Capón, en el Jirón Paruro, un negocio vinculado también a Zhihua Yang que se encontraba clausurado por la Municipalidad de Lima.

Los múltiples ingresos del empresario Ji Wu Xiaodong a Palacio de Gobierno durante los últimos 100 días, cuya frecuencia y propósito serán aclarados por el presidente.

Dicha comparecencia fue solicitada por el propio Jerí a través de una carta enviada el 19 de enero, en la que expresó su disposición a aclarar con “transparencia y responsabilidad” los hechos reportados por la prensa.