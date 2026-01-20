El partido Alianza Para el Progreso (APP) emitió un comunicado oficial en el que condena de manera categórica las conductas atribuidas al presidente José Jerí, calificándolas como inadmisibles y contrarias a los principios éticos, democráticos y de transparencia que deben regir toda función pública.

Según el pronunciamiento, estos hechos adquieren mayor gravedad al tratarse del ejercicio de una de las más altas responsabilidades del Estado, lo que, a juicio de APP, afecta directamente la institucionalidad democrática y la confianza de la ciudadanía.

Exigen renuncia inmediata

Ante la gravedad de la situación, Alianza Para el Progreso exigió la renuncia inmediata de José Jerí, señalando que esta debería darse como un acto de responsabilidad política y moral frente al país.

El comunicado subraya que la permanencia del funcionario en el cargo profundizaría el daño institucional, por lo que considera indispensable una respuesta inmediata.

Pedido al Ministerio Público

APP también exhortó al Ministerio Público a actuar con la máxima celeridad, firmeza e independencia en las investigaciones iniciadas en torno a los hechos atribuidos al presidente.

El partido remarcó la necesidad de que las diligencias se desarrollen sin interferencias políticas y con pleno respeto al marco legal vigente.

Responsabilidad política de Somos Perú

En el mismo pronunciamiento, Alianza Para el Progreso sostuvo que el partido Somos Perú, organización política a la que pertenece José Jerí, tiene responsabilidad política frente a los hechos conocidos.

Según APP, esta responsabilidad debe asumirse de cara a la ciudadanía, en un contexto marcado por la exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas en la política nacional.

El documento fue emitido por la Oficina de Comunicaciones de Alianza Para el Progreso y está fechado en el distrito de Jesús María, el 20 de enero de 2026.