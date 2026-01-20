Este martes 19 de enero, la bancada de Renovación Popular presentó un oficio, firmado por la congresista Norma Yarrow, su portavoz titular, mediante el cual solicitó formalmente al Congreso de la República la convocatoria de un Pleno Extraordinario. La finalidad es tratar las denuncias por presunta inconducta funcional en contra del presidente interino José Jerí.

La solicitud, dirigida al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, pretende que el Pleno examine las reuniones no oficiales que el mandatario sostuvo con empresarios en circunstancias consideradas irregulares. Entre los hechos señalados se incluyen visitas a locales privados sin registro en la agenda oficial y encuentros fuera del horario institucional.

En el documento oficial, Renovación Popular advierte que las reuniones fuera de protocolo de Jerí ponen en riesgo la integridad de su función. El escrito subraya que las denuncias se fundamentan en reportes periodísticos ampliamente difundidos, que documentan encuentros con empresarios realizados sin transparencia ni supervisión institucional.

El Pleno Extraordinario tiene como objetivo que el presidente interino rinda cuentas ante el Congreso, de modo que la representación nacional pueda evaluar los hechos y, de ser necesario, adoptar las medidas legales o disciplinarias que correspondan según el reglamento parlamentario.

#LoÚltimo



Renovación Popular solicita al titular del Congreso un pleno extraordinario para tratar las denuncias contra el presidente José Jerí sobre presunto inconducta funcional tras casos de reuniones con empresario chino ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/vkFEeJOWP4 — Canal N (@canalN_) January 19, 2026

La solicitud, registrada bajo el oficio N.° 042-2025-2026-GPRP/CR y emitida oficialmente el 19 de enero, destaca la urgencia de la convocatoria. En el documento, la congresista Norma Yarrow subraya que las acciones del presidente interino requieren una revisión inmediata por parte del Congreso.

La iniciativa legislativa fue enviada directamente a la Presidencia del Congreso, destacando la necesidad de garantizar la ética pública y los estándares de conducta exigidos en el desempeño de la más alta magistratura.

El grupo parlamentario fundamenta su solicitud en dos incidentes ocurridos en menos de quince días. El primero tuvo lugar el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante, que el propio José Jerí admitió como un error. El segundo se registró el 6 de enero de 2026 en un local clausurado por la Municipalidad de Lima, en el jirón Paruro, donde fue captado en imágenes difundidas por Cuarto Poder.

Ambos incidentes han sido señalados como indicios de un patrón de conducta que podría comprometer los principios de transparencia y probidad que se esperan de la función presidencial.