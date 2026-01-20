Alicia Camargo Leiva, una joven funcionaria de 28 años de confianza del presidente José Jerí, fue parte de la comitiva que ingresó al local comercial clausurado donde se realizó la reunión con el empresario Zhihua Yang. El encuentro, ocurrido el 6 de enero de 2026 en el jirón Paruro, en el Centro de Lima, fue registrado en video y difundido por el programa Cuarto Poder, lo que hizo que la presencia de Camargo Leiva cobrara gran notoriedad.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento Market Capón SAC, se observa a Alicia Camargo recorriendo el local cerrado junto al mandatario. Su cercanía con Jerí y su aparición en una escena clave de esta crisis han despertado especial atención en medio del cuestionamiento por las reuniones no registradas del presidente.

Según información de Canal N, Alicia Camargo Leiva, quien cuenta con un máster en Dirección y Gestión Pública por la Universidad Internacional de La Rioja y es políglota, se incorporó a Palacio de Gobierno poco después de que José Jerí asumiera la presidencia. Antes de integrarse al Ejecutivo, desde noviembre de 2022 había trabajado en el Congreso de la República, apoyando a legisladores del partido Alianza para el Progreso (APP).

Su trayectoria profesional abarca participación en actividades legislativas y, posteriormente, labores de representación nacional dentro del Ejecutivo. Además, su cercanía con el presidente José Jerí ha quedado documentada en redes sociales, donde se observa que el mandatario interactúa activamente con sus publicaciones.

El dominical Cuarto Poder difundió un video de más de tres minutos que muestra a José Jerí ingresando al local clausurado junto al empresario Zhihua Yang. En las imágenes también se ve a Alicia Camargo Leiva, quien se mueve con libertad por el lugar mientras el mandatario mantiene una conversación telefónica y gesticula durante la reunión.

La grabación corresponde a una visita fuera de la agenda oficial a un local que había sido clausurado horas antes por la Municipalidad Metropolitana de Lima por operar sin autorización para ventas al por mayor. La tienda fue reabierta ese mismo día para recibir al jefe de Estado y a su comitiva.

Una nueva grabación difundida recientemente muestra al presidente José Jerí ingresando el 6 de enero de 2026 a un local comercial del jirón Paruro, en el Cercado de Lima, en una visita que no fue registrada en su agenda oficial ni reportada en los portales de transparencia.

En las imágenes difundidas por “Cuarto Poder” se observa al mandatario acompañado por el empresario Zhihua Yang, así como por un agente de seguridad del Estado y una acompañante, accediendo al inmueble fuera del horario habitual de atención.

Según un acta de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el establecimiento -perteneciente a la empresa Market Capón SAC- había sido clausurado ese mismo día por realizar un giro distinto al autorizado, por lo que no debía estar abierto al público, de acuerdo al dominical.

Pese a ello, el registro audiovisual muestra que las puertas fueron abiertas para permitir el ingreso del jefe de Estado, quien se desplazó con normalidad por el lugar e incluso realizó una llamada telefónica durante la visita.

Consultado al respecto, el presidente Jerí sostuvo que conoce a Zhihua Yang desde hace tiempo por actividades sociales o culturales y negó que la reunión haya tenido fines irregulares.

No obstante, evitó responder a solicitudes formales de aclaración enviadas por la prensa.

Cabe precisar que Zhihua Yang es un empresario vinculado a Market Capón SAC y América Capón SAC, firma que en 2023 registró un pago por asesoría legal a Nicanor Boluarte. En tanto, desde la Presidencia no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta nueva reunión no registrada.