El presidente de la República, José Jerí, envió este lunes un oficio al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en el que se pone a disposición de las investigaciones que su despacho realice sobre las reuniones no registradas oficialmente con un empresario chino.

“Esta disposición se formula en estricto respeto a los principios de transparencia, colaboración institucional y responsabilidad pública, con el objetivo de contribuir al adecuado esclarecimiento de los hechos, en el marco de las competencias constitucionales y legales que corresponden al Ministerio Público como titular de la acción penal”, indica la misiva.

#LoÚltimo



Presidente José Jerí informa que se pone a disposición de la Fiscalía para acudir y declarar tras casos de reuniones con empresario chino



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/uhiIiiv6MH — Canal N (@canalN_) January 19, 2026

Jerí afirmó que colaborará con las diligencias que disponga el Ministerio Público, respetando el debido proceso y las garantías previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

Asimismo, el presidente envió un oficio al titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Elvis Vergara Mendoza, manifestando su disposición a brindar los descargos correspondientes, tras las críticas de varios parlamentarios e incluso de candidatos presidenciales.

“Reitero mi plena voluntad de colaborar con las labores de fiscalización parlamentaria”, señala el documento.

#LoÚltimo



Presidente José Jerí envió oficio a Comisión de Fiscalización del Congreso indicando que se pone a disposición para brindar las declaraciones y aclaraciones tras reuniones con empresario chino



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/dw3whwUJTh — Canal N (@canalN_) January 19, 2026

De acuerdo con denuncias periodísticas, Jerí se reunió al menos en dos ocasiones con Zhihua Yang. El primer encuentro tuvo lugar el 26 de diciembre en un chifa del empresario en San Borja, al que el mandatario asistió con capucha, aparentemente para pasar desapercibido. La segunda reunión se realizó el 6 de enero en otra tienda de Yang, ubicada en el centro histórico de la capital y recientemente clausurada por las autoridades municipales, a la que Jerí llegó usando lentes de sol.

Fiscalía abrió investigación preliminar contra José Jerí por reunión con empresario chino

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente José Jerí por presunto patrocinio ilegal, luego de la reunión que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang fuera de Palacio de Gobierno. Según El Comercio, el encuentro se llevó a cabo el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante y fue denunciado días después por medios periodísticos.

Según información de dicho medio, fuentes del Ministerio Público señalaron que la investigación incluirá también una segunda reunión con Zhihua Yang, así como un encuentro con el empresario chino Ji Wu Xiaodong, ocurrido el 6 de enero de 2026. Este último está siendo investigado por presunto crimen organizado y tala ilegal.

Las diligencias buscan esclarecer los hechos sin afectar la investidura presidencial. La fiscalía ya ha solicitado información a las entidades correspondientes y ha iniciado otras acciones urgentes dentro del marco de la ley.

De acuerdo con fuentes fiscales, las diligencias se realizan conforme a lo establecido en una sentencia del Tribunal Constitucional que protegió previamente a la expresidenta Dina Boluarte. Esto significa que, una vez recabada la información y citado el presidente hasta en dos ocasiones como máximo, el caso deberá suspenderse hasta el término de su mandato.

Las autoridades señalaron que el proceso busca mantener el respeto a la figura presidencial, al mismo tiempo que se realizan los actos iniciales de la investigación.