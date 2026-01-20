La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar al presidente de la República, José Jerí, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal tras revelarse su reunión con el empresario Zhihua Yang, conocido como “Tío Johnny”, informaron fuentes del Ministerio Público a Correo. Además, revelaron que sumarán a las pesquisas su encuentro con el sentenciado empresario Ji Wu Xiaodong.

Tras conocerse la medida, el mandatario envió una carta dirigida al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en la que señaló que se pondrá a disposición del Ministerio Público para brindar las declaraciones y aclaraciones que resulten pertinentes “en estricto respeto al orden constitucional”.

Nuevo Caso

El último domingo, el dominical Cuarto Poder reveló que el jefe de Estado no solo habría tenido reuniones con el “Tío Johnny”, sino también con Wu Xiaodong, empresario chino con una condena de 24 meses de arresto domiciliario.

Según el Ministerio Público, este último estaría involucrado en la presunta organización criminal denominada “Los Hostiles de la Amazonía”, vinculada al tráfico ilegal de madera.

Wu Xiaodong, quien asistió al Palacio de Gobierno el 12 y 29 de diciembre del 2025, así como el 5 de enero de este año, es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico, corrupción agravada y tráfico de influencias, en agravio del Estado peruano.

Elementos

Al respecto, el abogado penalista Jorge Zúñiga explicó el porqué la Fiscalía reúne los elementos suficientes para abrir una carpeta fiscal contra el presidente.

“El delito de Patrocinio ilegal está previsto en el Artículo 385 del Código Penal y se da cuando alguien (en este caso el presidente) valiéndose de su calidad de funcionario, patrocina intereses de particulares (los ciudadanos chinos) ante la administración pública”, refirió a Correo.

Además, Zúñiga adelantó que el delito de patrocinio ilegal se sanciona con “pena privativa de libertad no mayor de dos años o la prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas”.

De igual manera, la penalista Romy Chang señaló que el hecho de que Jerí Oré no haya cumplido con las formalidades sobre las reuniones en su despacho vulnera el principio de transparencia.

“Todos los funcionarios públicos deben dar cuenta de a quiénes reciben, justamente para evitar posibles actos de corrupción, de tráfico de influencia, de actuaciones en agravio de la administración del Estado”, sostuvo a este diario.

Proceso

Chang advirtió que, de acuerdo con una resolución del Tribunal Constitucional (TC), mientras un presidente se encuentra en funciones no se le puede formalizar ni continuar una investigación preparatoria, salvo que previamente se levante el antejuicio y exista una resolución acusatoria del Congreso.

“Todo va a quedar un poco suspendido hasta que él salga de la Presidencia”, advirtió.

Sin embargo, mencionó que la Fiscalía podría proceder a citar a los empresarios y al propio mandatario para que expliquen el motivo de las reuniones.

Al ser consultada sobre las mociones de vacancia y censura contra el presidente, Chang consideró que estas iniciativas complicarían el tema de las Elecciones Generales 2026. “No creo que prosperen mucho”, finalizó.

Lo respaldan

Tras la difusión del último reportaje, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, reconoció que, debido a la “falta de interoperabilidad” en el Estado, Palacio de Gobierno no cuenta con ningún filtro sobre las personas que ingresan.

“(No hay ) ninguna información, ningún sistema que le permita saber que un invitado está siendo investigado por el Ministerio Público o que ha tenido una condena o que tiene antecedentes policiales”, agregó en Siempre a las 8, de El Comercio.

Por su parte, el titular del Ministerio de Defensa, César Díaz Peche, también justificó la reunión de Jerí en un local clausurado de Yang, en el Cercado de Lima.

“El señor presidente ya aclaró, en varias oportunidades, cuáles han sido las condiciones en que ha asistido a un centro, a un chifa, a un lugar parcial; es una persona joven que puede asistir a una invitación”, dijo en una conferencia de prensa en la que eludió más preguntas sobre el tema.

Reacciones

La bancada de Renovación Popular solicitó la convocatoria urgente de un pleno extraordinario del Congreso para que el mandatario brinde sus descargos.

En un oficio dirigido al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, la bancada solicitó que Jerí pueda explicar ante la Representación Nacional las circunstancias de las reuniones con el empresario Yang para que el Parlamento tome la decisión correspondiente.

De otro lado, para el congresista José Cueto (Honor y Democracia) el jefe de Estado ha resultado ser “una desilusión total”. Sin embargo, no confirmó si su bancada apoyará una eventual vacancia o censura contra el mandatario.

“En ningún país del mundo se ha visto esa postura de un presidente que aparece encapuchado. Es algo imperdonable, insostenible que el presidente Jerí, presunto delincuente, esté conduciendo los destinos de la patria”, declaró a Canal N.

Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) comparó a Jerí con Pedro Castillo por el Caso Sarratea y las reuniones clandestinas del entonces presidente en un inmueble de Breña, señalado como despacho paralelo y presunto centro de operaciones para actos de corrupción.

“Ha cometido un error y lo tiene que asumir, que vaya a la Comisión de Fiscalización, que diga por qué está cambiando de versión. Es un hecho gravísimo, porque acabamos de tener un antecedente hace muy poco, que fue lo que desestabilizó al gobierno de Castillo”, resaltó a El Comercio.

También indicó que una vacancia no sería lo más conveniente dado el término de su mandato. “Por el poco tiempo que queda para elecciones, yo creo que va a ser un serio problema”, añadió.

Por otro lado, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) informó que ha reunido, hasta el momento, 13 firmas para presentar una moción de vacancia contra el presidente. Además, enfatizó que quienes no la respalden serán sometidos al escrutinio de la opinión pública.

“No podemos estar avalando. El pueblo nos dio la confianza para actuar con transparencia, por ello llamo a la reflexión a los colegas para que firmen la vacancia (...) El respaldo debe conseguirse a 100%; congresista que no apoye esta vacancia, que el pueblo saque sus propias conclusiones”, sostuvo en declaraciones a Correo.