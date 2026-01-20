Un nuevo video compromete al presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang generando polémica tras las disculpas y explicaciones brindadas por el mandatario . El abogado del magnate asiatico, Edwin de la Cruz, reveló que su cliente fue quien organizó la cena del 26 de diciembre, desmintiendo al mandatario que afirmó haber invitado al ministro del Interior y su seguridad.

En medio de la controversia, el premier Ernesto Álvarez calificó las filtraciones de videos como un montaje para desestabilizar al Gobierno, insistiendo en que solo hubo fallos políticos sin crímenes involucrados.

Vínculos desde que Jerí era congresista

Durante una entrevista con RPP, la defensa del empresario explicó que ambos se conocen desde 2024, cuando Jerí lideraba la Comisión de Presupuesto. La amistad nació en actividades de la Embajada china y asociaciones de inmigrantes, con Yang visitando Palacio en varias ocasiones registradas.

“El señor Yang Zhihua, o más conocido como Johnny Yang, conoce al presidente Jerí hace años, aproximadamente, del año 2024. Lo conoce a través de los eventos que realiza la Embajada china, las asociaciones chinas [que] organizan algunos eventos por aniversario del país chino. Entonces ahí coincide en ese evento y conoce al señor Jerí. Esa amistad no es de ahora, son amigos, definitivamente“, comentó.

El letrado destacó el liderazgo de “Johnny Yang” en la comunidad fujianesa peruana, clave en eventos culturales como el Año Nuevo Chino del 1 de febrero.

Según De la Curz, en el encuentro se planificó la celebración en Plaza de Armas, con más invitados además del presidente. No obstante, evitó detallar la presencia del ministro Tiburcio, pero enfatizó la hospitalidad habitual del empresario.

“El señor Johnny Yang es el que le ofrece la cena al señor Jerí [...] Aparte del presidente, ha habido otras personas. No me ha especificado qué ministro estaba en esa cena con el señor Johnny Yang y el presidente Jerí. Siempre, cuando han tenido reuniones, siempre el señor Johnny Yang ha sido muy caballeroso y es quien ha invitado”, indicó.

Consultado sobre el motivo por el cual su patrocinado tendría interés en impulsar esa celebración, el letrado dijo que Zhihua Yang “es uno de los líderes o dirigentes de la asociación fujianesa”, en el Perú.

Respecto al Market Capon clausurado el 6 de enero, confirmó que Jerí solo compró productos mientras empleados reponían stock, descartando discusiones sobre la multa municipal.

Rechaza teorías conspirativas

El abogado criticó las insinuaciones geopolíticas de Álvarez y negó cualquier agenda oculta. Aseguró que Jerí actuó como “hombre de calle” al romper protocolos, pero sin irregularidades.

“Me da una pena que el primer ministro especule este tipo, deslice ese tipo de comentario.No tiene nada que ver acá la cuestión geopolítica.Se trata de una reunión amical y que de repente el presidente Jerí ha roto algunos protocolos por su cargo que tiene”, aseveró.

Zhihua Yang prometió comparecer ante comisiones o fiscalías para despejar dudas sobre los encuentros amistosos.