El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, reafirmó su negativa a respaldar cualquier intento de destituir a José Jerí tras el escándalo desatado por sus encuentros irregulares con el comerciante chino Zhihua Yang. Rospigliosi calificó cualquier maniobra como “absolutamente irresponsable” a pocos meses de las elecciones.

Durante el programa “Siempre a las Ocho” de la plataforma de “El Comercio”, el legislador advirtió que remover al mandatario generaría caos institucional al obligar el nombramiento de un nuevo gabinete ministerial completo y cientos de funcionarios públicos cuando el gobierno termina el 28 de julio.

“Imagina lo que es nombrar a un nuevo presidente que no sabemos quién va a ser, que va a cambiar naturalmente a todo el gabinete ministerial, viceministros, altos funcionarios públicos. A estas alturas es absolutamente irresponsable. Sería peor el remedio que la enfermedad y es prácticamente un salto al vacío”, respondió a Milagros Leiva.

El congresista reconoció la gravedad de las conductas del presidente al acudir “encapuchado” a reunirse con Yang y visitar su tienda clausurada, pero insistió en que por ahora solo hay especulaciones sin pruebas concretas.

Pide investigación y rechaza vacancia

El parlamentario de Fuerza Popular defendió que los hechos se investiguen a fondo en la Comisión de Fiscalización y la Fiscalía de la Nación, pero bajo el principio de que los mandatarios responden por delitos al concluir su periodo.

“Cuando un presidente comete una falta o eventualmente un delito, se le juzga al día siguiente que deja su mandato y en este caso no estamos en el comienzo de un gobierno de cinco años, estamos en un gobierno que dura hasta el 28 de julio de este año”, precisó.

El titular del Legislativo evitó respaldar la teoría del premier Ernesto Álvarez sobre una supuesta “trampa” orquestada contra Jerí mediante las filtraciones de videos.

Acusa intención de repetir salida de Merino

En otro momento, Rospigliosi arremetió contra las bancadas de izquierda que impulsan mociones de censura o vacancia, acusándolas de buscar replicar el escenario de noviembre de 2020 cuando las protestas forzaron la renuncia de Manuel Merino.

“¿Cuál fue el resultado? Castillo. Lo intentaron el año pasado también. Quieren que Ruth Luque sea la presidenta de la República y Sigrid Bazán la presidenta del Congreso”, disparó el congresista.

El fujimorista equiparó este escenario con la llegada de Francisco Sagasti y Mirtha Vásquez a la Mesa Directiva tras la crisis de 2020.

Evita pronunciarse sobre APP y Keiko Fujimori

Los cuestionamientos hacia el mandatario continuan escalando y mientras algunas bancadas impulsan mociones de vacancia, otras como Alianza para el Progreso (APP) exigen la renuncia de Jerí. Pese a la presión mediática, Rospigliosi prefirió no referirse sobre las decisiones de sus colegas. Tampoco reveló si conversó con Keiko Fujimori sobre el destino político del jefe de Estado.

Comunicado oficial de APP emitido esta mañana.

Finalmente, aclaró que la figura legal aplicable sería la vacancia por incapacidad moral permanente que requiere 87 votos en el Pleno, descartando que proceda una censura por tratarse del presidente del Poder Legislativo.