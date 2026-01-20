En medio del temporal de lluvias intensas que azota Lambayeque, el gobernador regional Jorge Pérez Flores arremetió directamente contra el presidente José Jerí, exigiéndole que abandone sus “visitas familiares y amicales” para concentrarse en atender la crisis climática que pone en riesgo a miles de familias norteñas.​

Durante una reunión multisectorial realizada el lunes 19 de enero, la máxima autoridad regional solicitó al Poder Ejecutivo a tomar medidas inmediatas ante el escenario de emergencia por precipitaciones que afronta esta región del norte peruano.​

Con total firmeza, Pérez cuestionó la capacidad del mandatario para afrontar las necesidades urgentes del país, sugiriendo que presente su dimisión si no está en condiciones de priorizar las emergencias regionales sobre sus compromisos personales.​

“Las visitas familiares, amicales, deben estar en segundo plano, en primer plano tiene que estar la región y si no puede váyase señor. No puede estar en este Estado peruano, el país necesita gente responsable”, declaró ante la prensa.​

Advierte colapso inminente de puentes

El gobernador denunció que 24 distritos de Lambayeque fueron excluidos de la declaratoria de emergencia por lluvias, mientras infraestructuras vitales como los puentes Bailey y Hércules enfrentan riesgo inminente de destrucción por el fuerte temporal.​

Pérez advirtió que el eventual colapso de estas estructuras incomunicaría a Tumbes, Piura, todo el nororiente, Amazonas y Condorcanqui durante meses, sin que exista un responsable claro de las consecuencias.​

“Eso está en emergencia en estos momentos, todo el nororiente está en grave riesgo de colapsar sus vías principales y prácticamente tendremos incomunicados muchos meses y la pregunta es quién se va a hacer responsable”, enfatizó.​

Asimismo la autoridad regional acusó al Gobierno de transición de haber abandonado completamente a Lambayeque, haciendo un llamado público a todas las autoridades fiscalizadoras y tutelares de derecho para que asuman responsabilidad en defender la vida y salud de los pobladores.​

“El Ejecutivo ha abandonado a la región Lambayeque y yo como máxima autoridad del Gobierno Regional hago un público llamado a todas las autoridades fiscalizadoras tutelares de derecho a que asuman una responsabilidad respecto a defender la vida y la salud de todos los pobladores lambayecanos”, puntualizó.​

El gobernador también presentó denuncias ante la Fiscalía de Prevención del Delito por la paralización de proyectos de defensa ribereña en plena temporada de lluvias, argumentando negligencia institucional.​