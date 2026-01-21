El presidente José Jerí afirmó que no renunciará a su cargo y sostuvo que los recientes videos difundidos en medios sobre sus reuniones con empresarios chinos solo pretenden “distorsionar actos comunes”.
“Uno renunciaría si es que tuviera algo que ocultar y yo no le he mentido al país, no hice nada ilícito, que se pretenda justamente distorsionar hechos comunes de mi parte es lo que yo voy a evitar, por eso es que asistiré voluntariamente a la comisión de Fiscalización y me pondré a disposición de la Fiscalía”, declaró en una entrevista a Canal N.
El jefe de Estado reconoció su error por mantener reuniones fuera de Palacio de Gobierno, pero advirtió que se busca aprovechar la situación para entorpecer el proceso electoral previsto para abril próximo.
“Yo no mentí al país, más bien, se está aprovechando la situación justamente para atacar a la investidura presidencial más allá de mi error, que ya he reconocido, y además afectar el proceso electoral, que es mi deber asegurar su presupuesto, transparencia e imparcialidad”, expresó.
Jerí también afirmó que ya no mantiene comunicación con Zhihua Yang, señalando que “directa o indirectamente” se ha intentado perjudicar la investidura presidencial. Además, negó que el empresario le haya pedido algún favor.
“He comido varias veces en el chifa, he ido varias veces a la tienda, es un hábito normal ir a comer ahí (en el restaurante)”, sostuvo.
Respecto al empresario Xiadong Ji Wu, indicó que solo es un amigo de Yang, pero negó haberse reunido con él en Palacio de Gobierno y señaló que solo lo vio “sirviendo la comida” en el chifa.
“Yo no lo he recibido en Palacio de Gobierno, cabe aclarar ello, yo no lo recibí. Cuando uno va, de buena fe (al restaurante), dispuesto a impulsar una actividad del 1 de febrero, yo no voy a preguntar si tu amigo o amiga tiene antecedentes (penales)”, señaló Jerí.