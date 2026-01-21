Las reuniones secretas con el empresario chino Zhihua Yang no solo le ha traído al presidente José Jerí una investigación en la Fiscalía de la Nación por tráfico de influencias y patrocinio ilegal, sino también la posibilidad de ser retirado del cargo ad portas de las Elecciones Generales del 2026.

Y es que en las últimas horas se han sumado una serie de voces en el Congreso que piden la renuncia del actual presidente, así, una mayoría parlamentaria podría respaldar una censura.

En un intento por poner paños fríos a la situación, el presidente Jerí se presentará hoy por la tarde en la Comisión de Fiscalización del Parlamento para responder por sus encuentros clandestinos.

Así cayeron los presidentes en los últimos 10 años. (Infografía: Diario Correo)

CIFRA

Para que una moción de censura sea aprobada se necesitan 65 votos.

Las bancadas de izquierda que exigen la salida de José Jerí son Juntos por el Perú (11), Perú Libre (11), Bancada Socialista (5) y el Bloque Democrático Popular.

Y si bien el partido Podemos Perú emitió un comunicado en el que no pide la renuncia directa de Jerí, sí lo hizo su representante Aron Espinoza.

“La investidura presidencial no se mancha. José Jerí reconoció su error y siguen saliendo revelaciones sobre su predilección con ciertos empresarios chinos. Lo más saludable para el país es su renuncia”, afirmó.

Por su parte, el partido Alianza para el progreso (APP) exigió la renuncia inmediata de José Jerí.

Mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, la agrupación que lidera César Acuña condenó las conductas atribuidas al mandatario, las cuales consideraron “inadmisibles” por ir en contra de los principios del cargo.

“Ante la gravedad de los hechos conocidos y el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata, como acto de responsabilidad y moral frente al país”, se lee en el pronunciamiento.

Si se consideran 11 y 17 congresistas de esa bancada, además de no agrupados e incluso legisladores de otras bancadas que no votarían alineados, se alcanzarían los 65 votos para una censura (ver infografía).

Estos serían los votos para censurar a José Jerí. (Infografía: Diario Correo)

PRESENCIA

En un intento por mantenerse en el cargo, Jerí envió un oficio a la Comisión de Fiscalización a fin de responder a los cuestionamientos en su contra.

El grupo de trabajo que preside el congresista Elvis Vergara iba a sesionar hoy de manera extraordinaria para definir cuándo citarlo. Sin embargo, ante el oficio que cursó el mandatario, se aceptó su petición.

Así, la Comisión de Fiscalización sesionará hoy a partir de las 2 de la tarde para recibir al jefe de Estado.

Se abordará específicamente la reunión no registrada de manera oficial que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang el 26 de diciembre del año pasado.

El mandatario tendrá que indicar los temas tratados en esa cita, los motivos por los cuales no registró ni reportó esa reunión según las normas, entre otros aspectos vinculados al encuentro.

Además, tendrá que informar sobre la visita que le hizo al mismo empresario en las instalaciones de su negocio Market Capón.

Finalmente, tendrá que explicar las visitas que realizó el empresario Ji Wu Xiaodong a Palacio de Gobierno.

Fiscalización investigará reunión de José Jerí con empresario chino en chifa.

Sobre este último caso, el presidente Jerí tendrá que informar si tenía conocimiento de los antecedentes penales y/o judiciales del empresario.

Cabe precisar que el mencionado empresario chino afronta una orden de arresto domiciliario de 24 meses por un proceso vinculado a la organización criminal “Los Hostiles de la Amazonía”, red dedicada al tráfico ilegal de madera.

A pesar de eso, Ji Wu Xiaodong ingresó a Palacio el 12 y 29 de diciembre, así como el día 5 de enero.REGLAS. Hasta la fecha, los congresistas Edward Málaga (no agrupado), Edwin Martínez (Acción Popular), Ruth Luque y Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) presentaron mociones para censurar a Jerí como titular del Congreso.

Sin embargo, el Pleno Congreso se encuentra en receso parlamentario hasta el 1 de marzo, mientras tanto, la Comisión Permanente sesiona en su reemplazo.

Al respecto, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, indicó a Correo que debido al receso parlamentario, se debe tomar en consideración el artículo 50 del Reglamento, el mismo que establece que para tratar otros temas para los que no tiene facultad la Comisión Permanente, se debe convocar a una legislatura extraordinaria.

“Antes de preocuparse de presentar una moción de vacancia o censura, se debe conseguir el número de firmas suficientes para convocar a esa legislatura”, indicó.

En ese sentido, precisó que según la norma, se necesitan las firmas de las tres quintas partes del número legal de congresistas, es decir, 78 rúbricas.

“Cuando se presenta esa moción se convoca recién a una legislatura extraordinaria. Entonces, el presidente del Congreso tiene un plazo no mayor de dos semanas para hacer esa convocatoria, de no hacerlo, el oficial mayor del Congreso puede convocarla”, apuntó.

Por su parte, el congresista Málaga indicó a este medio que hasta el momento ha recogido 10 firmas y que tras obtener las 20 necesarias, se podría avocar a buscar las firmas para la convocatoria de una legislatura extraordinaria.

Un dato no menor es que la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) publicó un video en el que cuestionó las reuniones clandestinas del presidente Jerí con empresarios chinos.

En ese sentido, su bancada le pidió al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que se convoque a un Pleno extraordinario a fin de que Jerí pueda dar explicaciones del caso.

Precisamente, en este pleno se podría pedir incluir las mociones de censura contra Jerí como presidente del Congreso.

📌¿Qué pasó, señor Jerí?

Usted tiene reuniones a escondidas y su premier sale a pedir disculpas. Mientras tanto esta madrugada ocurre un atentado más. @josejeriore



Hace más de 100 días asumió como presidente de transición,el país no necesita excusas, necesita acciones firmes y… pic.twitter.com/CthsOeRdJZ — Norma Yarrow (@NormaYarrowL) January 19, 2026

VOCES

Entre las voces críticas contra Jerí ha surgido una desde el propio partido que lo llevó al poder.

El expresidente del Congreso y hoy candidato al Senado por Somos Perú, Daniel Salaverry, lanzó duras críticas contra Jerí. “Parece que el presidente Jerí es amigo de las mentiras”, dijo en canal N.

Si bien consideró que se merece la censura, consideró que no es el momento porque estamos a dos meses de las elecciones.

A las críticas de partidos que tienen representación en el Congreso se sumaron las organizaciones políticas que participarán en las elecciones de abril.

“Señor Jerí, renuncie ya”, fue el mensaje que dio la candidata presidencial Fiorella Molinelli de la alianza Fuerza y Libertad.

El candidato Ronald Atencio de la alianza Venceremos calificó a Jerí de “lobista”.

“Alguien que se dedica a atender intereses económicos privados mientras los peruanos padecen la pobreza y la inseguridad, no puede ser presidente”, indicó.

El partido País para Todos que encabeza Carlos Álvarez consideró que el Perú atraviesa una crisis que no puede ser minimizada.

“Por responsabilidad política y moral, Jerí debería renunciar”, señaló la agrupación en un comunicado.

Mientras que Mario Vizcarra de Perú Primero se pronunció en el mismo sentido.

“Debe irse inmediatamente, ¿pero ustedes creen que lo van a sacar? No lo van a sacar porque ese señor (Jerí) sigue los lineamientos de los grupos mafiosos del Congreso. Hace rato debieron vacarlo”, dijo desde una actividad proselitista en Huancayo.