El presidente de la República, José Jerí, negó haber llamado a un alto funcionario de Indecopi para beneficiar al local ‘Market Capon’ cuyo dueño es el empresario chino Zhihua Yang.

En diálogo con Canal N, el mandatario afirmó que no mantiene contacto con ninguna autoridad de esa entidad “en ningún nivel” y negó que su visita haya tenido algún efecto sobre la resolución que permitió la continuidad del funcionamiento del local.

Luego de que una investigación periodística señalara que Indecopi podría haber favorecido al empresario chino Zhihua Yang tras una llamada telefónica de José Jerí, el mandatario negó haber intervenido.

Jerí negó haberse comunicado con algún funcionario de Indecopi después de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) clausurara el local de Zhihua Yang por disposición municipal.

“Descartado tajantemente. No tengo mayor comunicación con Indecopi en ningún nivel porque eso se ve, evidentemente, por intermedio del premier”, indicó a dicho medio.

Comisión de Fiscalización del Congreso recibirá a José Jerí este 21 de enero

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso informó que el presidente de la República, José Jerí, acudirá este miércoles 21 de enero a declarar sobre sus reuniones con empresarios chinos, tras la petición que él mismo remitió al presidente de la comisión, Elvis Vergara Mendoza.

La comparecencia del jefe de Estado se centrará en tres temas principales:

La reunión del 26 de diciembre de 2025 con el empresario Zhihua Yang en un restaurante de San Borja, encuentro que no fue registrado oficialmente.

La visita del 6 de enero de 2026 a las instalaciones de Market Capón, en el Jirón Paruro, un negocio vinculado también a Zhihua Yang que se encontraba clausurado por la Municipalidad de Lima.

Los múltiples ingresos del empresario Ji Wu Xiaodong a Palacio de Gobierno durante los últimos 100 días, cuya frecuencia y propósito serán aclarados por el presidente.

Dicha comparecencia fue solicitada por el propio Jerí a través de una carta enviada el 19 de enero, en la que expresó su disposición a aclarar con “transparencia y responsabilidad” los hechos reportados por la prensa.

En el documento, el jefe de Estado señaló que su pedido obedece a la necesidad de aclarar, con transparencia y responsabilidad, asuntos de interés público que han sido ampliamente difundidos por la prensa.

Precisó que se trata de asuntos directamente vinculados a su persona y que deben ser tratados en el marco del control parlamentario.