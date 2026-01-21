La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) abrió diligencias preliminares en el marco de la investigación contra José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias, tras los encuentros que mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang.

De acuerdo con el Ministerio Público en su cuenta oficial de X, la fiscal provincial Diana Mayra Paico Guevara ordenó recopilar videos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la Municipalidad Distrital de San Borja y de un inmueble ubicado en dicho distrito.

Estas diligencias tienen como objetivo esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades penales en relación con las reuniones extraoficiales que fueron registradas y difundidas por la prensa.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) realiza diligencias preliminares como parte de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en dos reuniones que sostuvo el empresario… pic.twitter.com/5lpgx4ynMa — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 21, 2026

Como se recuerda, el presidente José Jerí fue captado en reuniones con el empresario Zhihua Yang. El primer encuentro ocurrió en un restaurante chifa de San Borja y el segundo en el local Market Capon, que fue clausurado por la Municipalidad de Lima el mismo día de la visita.

Comisión de Fiscalización del Congreso recibirá a José Jerí este 21 de enero

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso informó que el presidente de la República, José Jerí, acudirá este miércoles 21 de enero a declarar sobre sus reuniones con empresarios chinos, tras la petición que él mismo remitió al presidente de la comisión, Elvis Vergara Mendoza.

La comparecencia del jefe de Estado se centrará en tres temas principales:

La reunión del 26 de diciembre de 2025 con el empresario Zhihua Yang en un restaurante de San Borja, encuentro que no fue registrado oficialmente.

La visita del 6 de enero de 2026 a las instalaciones de Market Capón, en el Jirón Paruro, un negocio vinculado también a Zhihua Yang que se encontraba clausurado por la Municipalidad de Lima.

Los múltiples ingresos del empresario Ji Wu Xiaodong a Palacio de Gobierno durante los últimos 100 días, cuya frecuencia y propósito serán aclarados por el presidente.

Dicha comparecencia fue solicitada por el propio Jerí a través de una carta enviada el 19 de enero, en la que expresó su disposición a aclarar con “transparencia y responsabilidad” los hechos reportados por la prensa.

En el documento, el jefe de Estado señaló que su pedido obedece a la necesidad de aclarar, con transparencia y responsabilidad, asuntos de interés público que han sido ampliamente difundidos por la prensa.

Precisó que se trata de asuntos directamente vinculados a su persona y que deben ser tratados en el marco del control parlamentario.