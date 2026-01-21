La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República recibe desde las 2:00 p. m. de este miércoles 21 de enero al presidente José Jerí, quien acude a declarar por una serie de reuniones no registradas con empresarios de origen chino.

La presentación del mandatario se realiza a pedido propio, tras una carta enviada el 19 de enero al presidente de la comisión, Elvis Vergara Mendoza, en la que manifestó su disposición a aclarar los hechos con “transparencia y responsabilidad”.

Los tres puntos clave que explica el presidente

Durante su exposición ante los congresistas, José Jerí deberá responder sobre tres temas específicos que han sido difundidos por la prensa:

La reunión del 26 de diciembre de 2025 con el empresario Zhihua Yang, realizada en un restaurante del distrito de San Borja y que no fue registrada oficialmente en la agenda presidencial. La visita del 6 de enero de 2026 a las instalaciones de Market Capón, en el jirón Paruro, un negocio vinculado a Zhihua Yang que se encontraba clausurado por la Municipalidad de Lima al momento del recorrido. Los múltiples ingresos del empresario Ji Wu Xiaodong a Palacio de Gobierno durante los últimos 100 días, cuya frecuencia y finalidad serán aclaradas ante la comisión.

Pedido expreso de control parlamentario

En la comunicación remitida al Congreso, el presidente indicó que estos asuntos están directamente vinculados a su persona y que deben ser abordados en el marco del control parlamentario, con el fin de despejar dudas y responder a cuestionamientos de interés público.

La comparecencia se da en un contexto de alta tensión política, marcado por pedidos de explicaciones, pronunciamientos de bancadas y una creciente presión desde el Legislativo.

