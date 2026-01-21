La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal inició una investigación preliminar contra la congresista Kira Alcarráz por presunta violencia contra la autoridad con agravante de ser funcionaria pública, en agravio de un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que cumplía sus funciones.

El hecho se remonta a un incidente ocurrido el 5 de enero durante una intervención del SAT a la camioneta de la congresista.

La denuncia indica que Kira Alcarráz agredió al trabajador Juan Carlos de la Vía debido a que este intentaba ejecutar una orden de captura contra su camioneta , hecho que fue registrado en video y difundido por el programa Cuarto Poder.

De acuerdo a los especialistas en tema penal, de confirmarse la acusación, la pena por este delito con agravante podría alcanzar entre 4 y 8 años de prisión.

Según el informe policial de la comisaría de San Juan de Miraflores la parlamentaria Kira Alcarráz habría propinado golpes en el rostro al trabajador, provocándole una leve tumefacción, además de arrebatarle el celular y amenazarlo con que perdería su empleo, cuando el empleado solo cumplía con su labor.

La fiscal a cargo del caso, Patricia Benavides, dispuso un plazo de 60 días para las diligencias preliminares.