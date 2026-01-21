Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, encabezó de forma virtual la presentación de la plancha presidencial Perú Libre de cara a las próximas Elecciones Generales 2026.

Pese a encontrarse prófugo de la justicia desde octubre de 2023, el líder del partido participó en una transmisión remota dirigida a dirigentes y militantes, en la que presentó oficialmente la fórmula presidencial que encabeza y saludó a las bases partidarias a nivel nacional.

Como se sabe, desde octubre de 2023 el líder de Perú Libre permanece en condición de prófugo, sin haber sido ubicado por las autoridades durante las gestiones de Dina Boluarte ni del actual mandatario José Jerí.

Durante su intervención, Vladimir Cerrón confirmó la integración de la plancha con Flavio Cruz Mamani como segundo vicepresidente y Bertha Rojas López como tercera integrante, además de dirigir un mensaje a los candidatos al Congreso bicameral de todas las regiones del país.

Su discurso estuvo marcado por un tono ideológico y partidario ante el próximo proceso electoral.

La candidatura del prófugo Vladimir Cerrón vuelve a situar a Perú Libre en el centro del debate público, debido a la situación legal de su principal dirigente, quien mantiene protagonismo pese a los procesos judiciales vinculados a presuntos delitos de corrupción en su contra.

Acusa a APP, Fuerza Popular y Podemos Perú

Más temprano, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, acusó a través de sus redes sociales a Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Podemos Perú, de salvar al presidente interino José Jerí del escándalo conocido como “Chifagate”, en alusión a la reuniones clandestinas del mandatario con empresarios chinos.

Señaló que no le sorprende la actuación de dichos partidos, pues “solo confirma el verdadero Gobierno que salvaguarda al Estado de los ricos, aún violando la ley”.