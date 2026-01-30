El contralor César Aguilar confirmó que en la región La Libertad hay 83 obras paralizadas y anunció que la Contraloría General de la República realizará controles preventivos para reactivar 37 de esos proyectos, que están a cargo de ministerios, municipios y el gobierno regional.

“Hay obras que no pueden entrar al control preventivo. Las que pueden entrar a control preventivo las priorizamos en un rango de prelación, cual es más importante, de repente un hospital, de repente una carretera, un colegio, por eso esa cifra de 37 que estamos priorizando. Hay otras, de las 83, que no van a poder ingresar a un control preventivo y hay que tomar otro tipo de medidas”, indicó.

Los proyectos inconclusos están referidos a educación, salud, agua, saneamiento, entre otros.

Operativos

El contralor César Aguilar llegó a la región el último miércoles para encabezar operativos multisectoriales en cinco provincias. Ayer, durante un breve análisis de los hallazgos, detalló que durante la inspección para vigilar los servicios educativos, de cara al inicio del año escolar 2026, detectaron la precaria situación en la que se encuentran 550 escolares de la institución educativa Virgen de la Puerta de Otuzco.

Detalló que un pabellón de dos pisos de adobe y madera se encuentra en estado crítico, pero pese a ello no ha sido declarado inhabitable. Esto expone la integridad de los estudiantes.

Además, la losa deportiva tiene grietas y la vegetación invade la plataforma. Tampoco se ha instalado una malla especial para proteger a los menores de la radiación solar ni rampas para una mejor accesibilidad de los estudiantes con discapacidad.

En Otuzco también se supervisó el Hospital de Apoyo Elpidio Berovides Pérez. Ahí se constató que los marcos de las puertas no permiten el ingreso de camillas, lo que “es una falencia gravísima”.

Además, se observó humedad y deterioro en varios ambientes. Incluso, existen consultorios utilizados como almacén, donde se hallaron bienes en desuso, baldes de pintura e insumos médicos vencidos.

En el área de hospitalización, los pacientes no pueden ser aseados en los baños porque las termas se encuentran inoperativas o no cuentan con rejillas de desagüe. Asimismo, de las dos salas de operaciones con las que debe contar un establecimiento de segundo nivel de atención, solo funciona una por falta de equipo de anestesiología desde hace más de un año.

Respecto al proyecto para el nuevo hospital de Otuzco, dijo que la obra, que debería ser entregada este año, solo tiene 1% de avance. También se detectó problemas en la parte técnica constructiva. “En el estudio de suelo, la calicata (pozo excavado antes de iniciar una construcción) que se utilizó estaba proyectada para seis metros y el contratista solo utilizó tres metros. Cuando ya estaban en ejecución de obra se han dado cuenta que el suelo no tiene la viabilidad idónea para ese proyecto y ahí hay un problema”, acotó el contralor César Aguilar.