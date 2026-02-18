Con miras al Buen Inicio del Año Escolar 2026, el Gobierno Regional de La Libertad, liderado por Joana Cabrera Pimentel, a través de la Gerencia Regional de Educación La Libertad (GRE), adquirió material didáctico educativo por una inversión total de 5.918.198 de soles y organizó una Feria Pedagógica dirigida a especialistas de Educación Básica.

La actividad congregó a 90 especialistas de Educación Básica Especial (EBE), Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA), quienes participaron en un taller teórico-práctico orientado a fortalecer habilidades clave en los estudiantes, como la comunicación efectiva, el pensamiento lógico-matemático, el trabajo colaborativo y la autonomía.

Como parte del efecto multiplicador de esta estrategia, los especialistas replicarán la capacitación a más de 2,600 directores de instituciones educativas de la región, asegurando un impacto directo y sostenible en todo el sistema educativo regional.

Impulso a la Educación Básica Especial

En la modalidad de Educación Básica Especial, la región cuenta con 1,316 beneficiarios. En ese marco, se entregó material Montessori a 30 Centros de Educación Básica Especial (CEBE). Asimismo, se anunció la próxima implementación de salas sensoriales y la dotación de kits de bioseguridad destinados a estudiantes con discapacidad, en los rangos de 0 a 3 años y de 3 a 20 años, fortaleciendo así la atención integral e inclusiva.

Durante la feria se presentaron los kits pedagógicos de Educación Física, Matemática y Comunicación para primaria y secundaria de la Educación Básica Regular.

También se exhibieron kits de psicomotricidad destinados a los 513 Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), orientados a potenciar el desarrollo motor, la coordinación y la expresión corporal en la primera infancia.De igual manera, se presentaron kits de hogar para 718 instituciones educativas del nivel inicial, diseñados para promover el aprendizaje a través del juego simbólico, la autonomía y el desarrollo socioemocional de niñas y niños.

Además, se expusieron iniciativas como el programa de Voluntarios Pedagógicos y el fortalecimiento de la enseñanza de Lengua de Señas.Con esta jornada, el Gobierno Regional reafirma su compromiso con una política educativa que prioriza no sólo el logro académico, sino también el desarrollo de competencias que contribuyan al crecimiento social y económico de La Libertad.