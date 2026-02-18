El río Chicama sigue causando estragos en la provincia de Ascope, La Libertad. Esta vez, al menos 50 familias de los caseríos de Pampas de Jagüey y La Botella, en el distrito de Chicama, se quedaron sin energía eléctrica debido a que las aguas se desbordaron y afectaron los postes de luz. “El servicio ha sido cortado por precaución”, señaló a este Diario el director del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en La Libertad, Hipólito Cruchaga Mercedes.

VER MÁS: Congreso elegirá nuevo presidente tras censura de José Jerí: cuatro candidaturas oficiales en carrera

TENSIÓN

Esta nueva afectación fue reportada al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) de La Libertad ayer, a las 10:20 a.m., tres horas después de que el río se desbordara e inundara parte de la carretera.

Tras la emergencia, personal de la Municipalidad Distrital de Chicama se apersonó hasta el lugar de los hechos e inició las gestiones para restablecer el estado de la vía y evitar que más postes de energía eléctrica se afecten.

A la 1:30 p.m. de ayer, el jefe de Indeci en esta región señaló que hasta el mediodía la población de ambos caseríos seguía sin energía eléctrica por medidas de precaución.

Según videos que circulan a través de redes sociales, el desborde del río Chicama habría afectado también varias hectáreas de arroz en La Botella.

“Qué desgracia para mis amigos agricultores. Somos los que siempre resultamos perjudicados porque vivimos de eso, el cultivo de nuestras parcelas. Ahora hay agricultores que ya la están pasando mal. Qué pena”, comentó el usuario Humberto Medina Navarrete.

En la misma plataforma digital también se cuestionan los trabajos de prevención que se ejecutan en el río Chicama, precisamente para evitar escenarios como este.

Según las imágenes publicadas en la cuenta Pampas de Jaguey – Noticias, los trabajos de “mejoramiento y ampliación de protección contra inundaciones en ambas márgenes del río Chicama, tramo de la desembocadura al Océano Pacífico hasta el puente Punta Moreno”, están a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y son ejecutados por la contratista Obrascon Huarte Laín – OHLA, por un monto de S/ 195,151,964.58.

CUIDADO

Las lluvias continuarán en Ascope y otras provincias de la región en los próximos días.

Incluso, el Senamhi informó que existe la posibilidad de que se activen quebradas en las 12 provincias que conforman la región La Libertad, entre ellas San Ildefonso, San Carlos y León, que en marzo de 2017 se desbordaron por las intensas lluvias provocadas por El Niño costero y dejaron miles de damnificados en los distritos de El Porvenir, Trujillo, Florencia de Mora, Víctor Larco, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, entre otros.