El Congreso activó el proceso de sucesión presidencial tras aprobar, en un pleno extraordinario, la censura de José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Con esta decisión, el Parlamento dio inicio a la elección de un nuevo titular del Legislativo, quien asumirá también la jefatura del Estado conforme al reglamento vigente.

La elección se realizará este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m., en una sesión que definirá la conducción del Congreso y del Ejecutivo en esta etapa de transición política.

Hasta el momento, las siguientes candidaturas han sido inscritas formalmente y cuentan con el respaldo documentado de sus respectivas bancadas:

Candidaturas oficiales inscritas

Edgard Reymundo

Héctor Acuña

María del Carmen Alva

José María Balcazar Zelda