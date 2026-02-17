La congresista Ana Zegarra de Somos Perú, presentó una cuestión de orden para detener el debate de las mociones de censura contra el presidente del Congreso, José Jerí. Su propuesta plantea que el caso se encauce por la vía de la vacancia y que el titular del Parlamento sea citado al Pleno para ejercer su derecho a la defensa.

La intervención generó una pausa en el desarrollo de la sesión y abrió un nuevo frente de discusión en el Pleno Extraordinario. La iniciativa fue interpretada por varios legisladores como un intento de modificar el procedimiento en curso cuando ya se habían admitido las mociones de censura.

Desde la conducción del Pleno, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que la cuestión de orden sería sometida a debate. La decisión activó pronunciamientos inmediatos a favor y en contra dentro del hemiciclo.

El congresista Edward Málaga sostuvo que la cuestión de orden debía ser declarada improcedente. Señaló que la iniciativa promovida por la bancada de Somos Perú busca impedir que se aplique la censura contra Jerí.

En la misma línea, el parlamentario Elías Varas afirmó que no corresponde modificar el trámite aprobado por el Pleno. El legislador pidió que se continúe con el debate de las mociones de censura sin introducir nuevos obstáculos procedimentales.

Por su parte, el congresista Wilson Quispe también se pronunció a favor de que se vote la censura contra Jerí. Indicó que el Parlamento debe resolver el tema mediante el mecanismo ya admitido y no abrir una discusión paralela.

Ana Zegarra registra visita a Palacio antes de la votación

A las críticas se suma una reunión previa entre la congresista Ana Zegarra y el presidente del Congreso, José Jerí, realizada un día antes de la votación de las mociones de censura. De acuerdo con el registro de visitas del portal de Transparencia, Zegarra acudió a Palacio de Gobierno el lunes 16 de febrero y permaneció en el lugar por más de cuatro horas.

La visita ha generado suspicacias en el Parlamento debido a que se produce en un contexto clave, marcado por el debate de las mociones de censura contra Jerí. Hasta el momento, la congresista no ha explicado públicamente el contenido de la reunión ni el motivo de un encuentro de tan larga duración en la víspera de una decisión trascendental para el Legislativo.

La cuestión de orden presentada por Zegarra deberá ser debatida y votada por el Pleno antes de continuar con el proceso de censura. Mientras tanto, el Congreso permanece dividido entre quienes buscan mantener el curso del debate y quienes proponen redirigir el caso hacia una eventual vacancia.