La presentación de una cuestión de orden por parte de la congresista Ana Zegarra provocó un fuerte enfrentamiento político en el Pleno Extraordinario del Congreso, en medio del debate por la censura contra el presidente del Legislativo, José Jerí. La iniciativa buscó frenar la discusión de las mociones ya admitidas y redirigir el proceso hacia una eventual vacancia.

Desde el inicio del debate, legisladores de distintas bancadas cuestionaron la propuesta y pidieron que se continúe con el trámite de la censura. Varios parlamentarios advirtieron que cambiar el procedimiento en esta etapa podría significar una dilación innecesaria del proceso.

La congresista Flor Pablo se pronunció a favor de que se mantenga el debate de las mociones de censura contra Jerí. Su posición fue respaldada por otros legisladores que señalaron que el Pleno ya había definido el mecanismo a seguir.

En la misma línea, el congresista Alejandro Muñante recordó que en el pasado el expresidente Francisco Sagasti fue sometido a un proceso de censura que no prosperó. Agregó que el Parlamento ya había respondido al pedido de Zegarra y que su cuestión de orden debía ser declarada inadmisible.

La legisladora Gladys Echaíz también se sumó a las voces críticas contra la propuesta. Señaló que no corresponde interrumpir el debate de las mociones de censura mediante una cuestión de orden.

Desde la bancada de Podemos Perú, los congresistas anunciaron que votarán a favor de todas las mociones de censura y rechazaron la posibilidad de impulsar una cuestión de confianza para encaminar una vacancia. Además, aseguraron que ninguno de sus integrantes será propuesto como presidente de transición.

Durante sus declaraciones, la propia Ana Zegarra defendió su posición y cuestionó el desarrollo del debate.

“Ya la gran mayoría de bancadas tienen una posición firme frente a los últimos actos que venimos nosotros observando que son actos deplorables que van en contra de la institución de uno de los poderes del Estado. No podemos desconocer lo que dicen las normas, el día de hoy pretenden desconocer haciendo una cuestión previa para prolongar 15 días más”, afirmó.

Zegarra insistió en que su bancada respaldará la censura y negó que su planteamiento busque proteger a Jerí.

“¿Con qué intención o qué estamos tratando de maquillar? Yo voy a volver a insistir. Aquí, la bancada de Podemos Perú es contundente y vamos a votar todas las mociones que el día de hoy están en el orden del día para censurar al señor presidente de la República”, declaró.

El cruce político se intensificó cuando la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, respondió a Flor Pablo durante su intervención en el Pleno. La parlamentaria cuestionó lo que consideró un sobredimensionamiento del debate.

“Bueno, en esta ocasión, señor presidente, señalarle a mis colegas por qué hacemos tanto escándalo de algo que finalmente nosotros con nuestra votación vamos a decir si va o no va esta cuestión previa que ha sido solicitada. Y ojo, no es una nueva moción, es una cuestión previa que en cualquier debate del Pleno ha sido aceptada y los votos decidirán si esto procede o no”, sostuvo.

La parlamentaria añadió que el debate se estaba prolongando innecesariamente y lanzó una crítica directa.

“Me parece que hay los votos suficientes como para que esto no proceda. Más bien estamos perdiendo demasiado tiempo saliendo uno y a dar tanto discurso y, con nombre propio, la señora Flor Pablo no sé qué tiene con Fuerza Popular. La verdad, señora, por favor, supérenos”, concluyó.

El Pleno continúa con el debate en un clima de alta tensión política, mientras las bancadas definen si se mantiene el curso de la censura o se somete a votación la cuestión de orden planteada por Ana Zegarra.