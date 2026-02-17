Con 71 votos en contra, 34 a favor y una abstención, el Pleno del Congreso rechazó la cuestión de orden presentada por la congresista Ana Zegarra, con la que se buscaba frenar el debate de las mociones de censura contra José Jerí. Tras la votación, el Parlamento decidió continuar con la discusión de las mociones admitidas en sesión extraordinaria.

La decisión se dio luego de varios minutos de debate marcados por enfrentamientos entre bancadas, donde distintos legisladores cuestionaron la pertinencia del recurso planteado por Zegarra. Algunos congresistas señalaron que la cuestión de orden no podía utilizarse para dilatar un proceso ya aprobado por el Pleno.

Bancadas que respaldaron la censura

Durante el debate, legisladores de Renovación Popular, Bloque Democrático Popular y otras bancadas adelantaron su respaldo a las mociones de censura, argumentando que los hechos atribuidos a Jerí afectan la institucionalidad del Congreso. Algunos parlamentarios advirtieron que aceptar la cuestión de orden hubiera significado sentar un precedente para bloquear mecanismos de control político.

En esa línea, se insistió en que el Pleno ya había cumplido con los procedimientos reglamentarios y que correspondía resolver el fondo del asunto mediante votación. La mayoría coincidió en que no se debía postergar una decisión frente a una crisis política en curso.

La cuestión de orden presentada por Ana Zegarra se produjo luego de la admisión de las siete mociones de censura presentadas, lo que generó sospechas sobre una posible intención de ganar tiempo. Este episodio se sumó a las tensiones registradas en sesiones anteriores, donde el debate estuvo marcado por acusaciones cruzadas y cuestionamientos al manejo del Pleno.

Con el rechazo de la moción, el Congreso retoma el debate de censura en un escenario de alta confrontación política. La votación final será clave para definir el futuro inmediato de José Jerí y el rumbo de la crisis parlamentaria.