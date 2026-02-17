El Congreso de la República, reunido en Pleno Extraordinario, aprobó admitir a debate las primeras cinco mociones de censura presentadas contra el presidente del Parlamento, José Jerí. Las votaciones se realizaron de manera sucesiva luego de que la Mesa Directiva dispusiera que todas las iniciativas sean sometidas a decisión del Pleno.

La primera moción de censura fue impulsada por la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático. Esta propuesta alcanzó 71 votos a favor, 18 en contra y cuatro abstenciones, superando la mayoría simple requerida.

Posteriormente, el Pleno evaluó la segunda moción, presentada por el congresista Elías Varas, de Juntos por el Perú. En este caso, la iniciativa fue admitida con 69 votos a favor y 26 en contra.

La tercera moción de censura, promovida por el parlamentario Jaime Quito, también obtuvo el respaldo necesario para continuar su trámite. La votación arrojó 73 votos a favor y 25 en contra.

Acto seguido, se sometió a votación la cuarta moción, presentada por el congresista Edward Málaga. Esta fue aprobada con 76 votos a favor y 19 en contra, consolidando el avance del proceso contra Jerí.

Antes de debatirse la quinta moción, el congresista Esdras Medina, de Renovación Popular, cuestionó la postura de Fuerza Popular y lanzó una crítica directa.

“Fuerza Popular ayer a través de su vocero nos decía que el congresista José Jerí seguía siendo congresista y encargado de la presidencia de la República. Hoy pretende sostener todo lo contrario. Podemos decir: como has cambiado, pelona”, expresó.

Inmediatamente después se sometió a votación la sexta moción, presentada por Pedro Martinez de Acción Popular. Con 74 votos a favor, 21 votos en contra y una abstención se dejó constatada la validez de su aprobación.

Finalmente, la séptima moción presentada por el legislador Hamlet Echevarría de JPP- Voces del Pueblo- Bloque Magisterial, fue admitida con 72 votos a favor, 23 en contra y 0 abstenciones.

El titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, propuso al pleno acumular las siete mociones de censura aprobadas para el debate, por ser similares. Con la admisión de todas las mociones se espera una última votación que definirá la permanencia de José Jerí en la Presidencia.