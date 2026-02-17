El Congreso de la República aprobó este martes 17 de febrero la censura del presidente José Jerí, luego de admitir y someter a votación las siete mociones multipartidarias presentadas en su contra durante un pleno extraordinario.

Luego de la admisión y acumulación de las siete mociones de censura, el Pleno del Congreso procedió a la votación final, en la que 75 congresistas votaron a favor de la censura, 24 en contra y 3 se abstuvieron, con lo cual quedó aprobada la censura del presidente José Jerí.

Con este resultado, el Parlamento puso fin a la permanencia de Jerí en la Presidencia de la República, en medio de un escenario de alta confrontación política y a pocas semanas del inicio formal del proceso electoral, abriendo ahora el debate sobre la sucesión presidencial y los pasos constitucionales a seguir.

Admisión y votación de las mociones

La primera moción de censura, impulsada por la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático), fue admitida con 71 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, superando la mayoría simple requerida.

Posteriormente, el Pleno evaluó la segunda moción, presentada por Elías Varas (Juntos por el Perú), que obtuvo 69 votos a favor y 26 en contra.

La tercera moción, promovida por el congresista Jaime Quito, alcanzó 73 votos a favor y 25 en contra, mientras que la cuarta moción, sustentada por Edward Málaga, fue aprobada con 76 votos a favor y 19 en contra.

Antes de la siguiente votación, el congresista Esdras Medina (Renovación Popular) cuestionó la postura de Fuerza Popular y lanzó una crítica directa en el hemiciclo:

“Fuerza Popular ayer nos decía que José Jerí seguía siendo congresista y encargado de la Presidencia. Hoy pretende sostener todo lo contrario. Podemos decir: cómo has cambiado, pelona”.

Acto seguido, se sometió a votación la sexta moción, presentada por Pedro Martínez (Acción Popular), que fue admitida con 74 votos a favor, 21 en contra y una abstención.

Finalmente, la séptima moción, impulsada por Hamlet Echevarría (JPP – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), fue aprobada con 72 votos a favor y 23 en contra.