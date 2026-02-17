La congresista y candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, Norma Yarrow, rechazó las acusaciones dirigidas contra su bancada en el marco del debate por las mociones de censura y aseguró que su partido no avala al presidente interino ni ha participado en acuerdos políticos irregulares.

“Renovación Popular no avala este pacto mafioso. No hemos estado en ninguna repartija de comisiones ni hemos propuesto candidatos”, declaró Yarrow, al tiempo que remarcó que su bancada se opuso desde un inicio a que José Jerí asuma la Presidencia interina de la República.

La parlamentaria aclaró que Renovación Popular no promovió la candidatura de José Cueto para la Mesa Directiva, pese a que este es invitado del partido para una candidatura al Senado. “En ningún momento nuestra bancada estuvo de acuerdo con asumir esa responsabilidad porque no considerábamos adecuado el perfil del señor Jerí para una presidencia interina”, sostuvo.

Yarrow rechazó además que las acciones de su partido respondan a intereses electorales. “La estabilidad de un país se rige cuando hay transparencia. No vengan ahora a querer lavarse la cara con Renovación Popular”, afirmó.

Duras críticas a Fuerza Popular

Durante sus declaraciones, la legisladora lanzó severas críticas contra Fuerza Popular, al que acusó de falta de responsabilidad política. “No se perdona al fujimorismo haber tenido 73 congresistas y haber llevado al país a la debacle. Cuando pudieron gobernar, les ganó la ambición de llegar al poder”, señaló.

También cuestionó la conformación de la Mesa Directiva y la distribución de comisiones en el Congreso, mencionando que la Comisión de Justicia haya permanecido en manos de Perú Libre durante tres años, con Waldemar Cerrón, hermano de un prófugo de la justicia.

Cuestionamientos al presidente interino

Yarrow fue especialmente crítica con la gestión del presidente interino, a quien acusó de no responder a la crisis de seguridad ciudadana. “Le dimos facultades sabiendo que el problema era álgido y hasta ahora no presenta un plan. Se ha convertido en un tiktoker, en darle circo a la gente, mientras más de 21 peruanos mueren a la semana ”, afirmó.

Asimismo, señaló que la imagen internacional del país se ha visto deteriorada. “A nivel internacional somos una vergüenza. Ver a un presidente interino entrar encapuchado a un chifa mientras se abren investigaciones por obras entregadas de manera exprés”, expresó.

Lee también: Keiko Fujimori afirma que ningún congresista de Fuerza Popular postulará para asumir la presidencia

Finalmente, Yarrow reiteró que Renovación Popular mantendrá una postura firme y pidió que Fuerza Popular asuma su responsabilidad política en la votación del pleno. “Que Fuerza Popular lo asuma en su voto. El Perú lo verá”, concluyó.